СБУ разоблачила предателей, которые навели российский Искандер на село Гроза. В результате удара тогда погибли 53 человека

Служба безопасности "по горячим следам" установила личности двух предателей, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября.

Злоумышленниками оказались двое местных жителей - 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону рашистов.

За это фигуранты получили "должности" в рядах оккупационного "управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области". Там одного из них назначили "водителем конвойной группы", другого - "инспектором дорожно-патрульной службы".

Однако, накануне освобождения региона оба предателя вместе с семьями сбежали в РФ, где продолжили работать в пользу страны-агрессора.

По указаниям российских оккупантов они дистанционно начали формировать собственную сеть информаторов на подконтрольной Украине территории.

Для этого "втемную" привлекали к подрывной деятельности своих родственников, соседей и знакомых из деоккупированных городов и поселков Харьковщины.

Под видом дружеских разговоров и переписки в мессенджере предатели выпытывали у людей сведения о дислокации Сил обороны и массовых мероприятиях на территории региона.

По данным следствия, с начала октября этого года оба фигуранта начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза. При этом они понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители - их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию.

Узнав точный адрес и время проведения мирного мероприятия, Владимир Мамон передал эти данные российским оккупантам.

Полученные сведения рашисты использовали для осуществления прицельного удара по украинскому селу с применением оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер М".

Тогда в результате воздушной атаки рф погибли 53 мирных жителя, среди них - малолетний ребенок. Еще шестеро гражданских были ранены.

Поскольку оба злоумышленника скрываются на территории РФ, продолжаются комплексные мероприятия для установления их местонахождения и наказания.