Бельгия направит 1,7 млрд евро на поддержку Украины из замороженных российских активов
Будет создан специальный фонд
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Бельгия создаст для Украины специальный фонд размером 1,7 млрд евро. Его наполнят налогами с замороженных в Бельгии российских активов.
Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы здесь в Бельгии имеем налогообложение из тех замороженных активов. В прошлом году нам стало очевидно, что налоги с доходов на те активы должны на 100% быть направлены на помощь украинскому народу. Мы сделали это в прошлом году и сделаем в этом году", - отметил премьер.
Он добавил, что средства с российских активов пойдут на военную и гуманитарную помощь, будут направлены в Европейский фонд мира, на поддержку макроэкономики Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Де Кроо за инициативу и подчеркнул, что Бельгия - первая страна, которая использует замороженные российские активы в пользу Украины.
"Бельгия стала первой страной, которая начала такую практику использования замороженных российских активов в поддержку защиты от российского террора. Средства будут направлены на безопасность нашего государства, проекты быстрого восстановления. Мы бы хотели уже использовать эти деньги. Первые средства 1,7 млрд евро будут использоваться уже в следующем году", - сказал глава государства.
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