Бельгия направит 1,7 млрд евро на поддержку Украины из замороженных российских активов

Бельгия создаст для Украины специальный фонд размером 1,7 млрд евро. Его наполнят налогами с замороженных в Бельгии российских активов.

Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы здесь в Бельгии имеем налогообложение из тех замороженных активов. В прошлом году нам стало очевидно, что налоги с доходов на те активы должны на 100% быть направлены на помощь украинскому народу. Мы сделали это в прошлом году и сделаем в этом году", - отметил премьер.

Он добавил, что средства с российских активов пойдут на военную и гуманитарную помощь, будут направлены в Европейский фонд мира, на поддержку макроэкономики Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Де Кроо за инициативу и подчеркнул, что Бельгия - первая страна, которая использует замороженные российские активы в пользу Украины.