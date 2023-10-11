Дания планирует передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года
Об этом заявил министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен
Getty Images / Global Images Ukraine
Дания рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года, но это будет зависеть от ряда факторов - готовности пилотов, техников и инфраструктуры.
Об этом заявил министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает датское агентство Ritzau.
"Моя четкая цель - чтобы в первом квартале 2024 года мы могли передать Украине первые истребители. Но это зависит и от того, как будет двигаться обучение пилотов, как и технического персонала, который будет обслуживать самолеты", - сказал Поульсен.
По его словам, впереди еще много подготовительной работы, поскольку украинская сторона должна быть готова принять самолеты там, где их планируют расположить, готовой обслуживать их и защищать от ударов РФ.
"Наши ожидания - что мы сможем передать первые боевые самолеты для Украины в марте-апреле", - отметил Поульсен.
Напомним, Дания в августе анонсировала предоставление Украине в целом 19 истребителей F-16.
В среду Бельгия объявила, что передаст Украине неназванное количество своих истребителей в 2025 году.
Популярное сейчас
- Украина – Сербия. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных
- Жирона, которую вы не знали: приход шейхов, гнездо сепаратистов и Мичел I из Вальекаса
- "Это маленький, но важный шаг". Шевченко - об отмене решения УЕФА
- Александр Алиев – депутатам: Вы, черти, совсем обнаглели
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
Новости по теме
- 01:30 Украинские Израиль заявил, что переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа
- 01:13 Украинские Михайличенко: На последнем конгрессе УЕФА в Португалии я видел отношение почти всех участников к российской делегации
- 00:56 Украинские Маркевич - о допуске россиян: Если это была инициатива Чеферина, то ставить вопрос о выражении ему недоверия