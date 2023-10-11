Дания планирует передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года

Дания рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года, но это будет зависеть от ряда факторов - готовности пилотов, техников и инфраструктуры.

Об этом заявил министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает датское агентство Ritzau.

"Моя четкая цель - чтобы в первом квартале 2024 года мы могли передать Украине первые истребители. Но это зависит и от того, как будет двигаться обучение пилотов, как и технического персонала, который будет обслуживать самолеты", - сказал Поульсен.

По его словам, впереди еще много подготовительной работы, поскольку украинская сторона должна быть готова принять самолеты там, где их планируют расположить, готовой обслуживать их и защищать от ударов РФ.

"Наши ожидания - что мы сможем передать первые боевые самолеты для Украины в марте-апреле", - отметил Поульсен.

Напомним, Дания в августе анонсировала предоставление Украине в целом 19 истребителей F-16.

В среду Бельгия объявила, что передаст Украине неназванное количество своих истребителей в 2025 году.