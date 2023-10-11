СБУ и полиция задержали диверсанта, который закладывал взрывчатку на АЗС. ВИДЕО

Правоохранители задержали диверсанта российских спецслужб, который закладывал взрывчатку на АЗС в Харькове.

Об этом сообщают СБУ, Офис генпрокурора.

По данным следствия, в течение 2022-2023 годов группа российских спецслужб планировала диверсионные акты на объектах критической инфраструктуры в Харьковской области и в других областях Украины. К этой деятельности они привлекли жителя Харькова. СБУ отмечает, что вражеским диверсантом оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который через суд пытался восстановиться на прежней должности.

Действуя на выполнение задач представителей государства-агрессора, он изготовил самодельное взрывное устройство.

Предварительно выбрав объект, имеющий важное значение и является взрывоопасным - одну из АЗС города Харьков, вечером 10 октября 2023 года прибыл к ней, чтобы совершить взрыв. Это должно было привести к жертвам среди гражданского населения и вызвать панику.

Правоохранители задержали фигуранта с поличным во время закладки им взрывчатки под бочку с газом.

При задержании злоумышленника было сразу деактивировано его взрывное устройство, которое состояло из 2,5 кг пластида и часового механизма с электродетонатором, отмечают в СБУ.

В ходе обысков по месту жительства задержанного и его родителей изъяты револьвер системы Наган, гранаты Ф1 и РГД-5, детонаторы, около 5 кг пластида, часовой механизм к самодельному взрывному устройству и взрывной имитационный пакет и деньги.

Также проверяется причастность задержанного к совершению других диверсий на Харьковщине - подрыв пути на железнодорожной станции и взрывы на двух местных АЗС, отмечают прокуроры.

В то же время глава МВД говорит о причастности задержанного как о свершившемся факте.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия с целью установления всех лиц, причастных к совершению преступления.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.