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СБУ и полиция задержали диверсанта, который закладывал взрывчатку на АЗС. ВИДЕО

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В МВД говорят о причастности подозреваемого к взрывам на железной дороге

СБУ и полиция задержали диверсанта, который закладывал взрывчатку на АЗС. ВИДЕО

ssu.gov.ua

Новина українською

Правоохранители задержали диверсанта российских спецслужб, который закладывал взрывчатку на АЗС в Харькове.

Об этом сообщают СБУ, Офис генпрокурора.

По данным следствия, в течение 2022-2023 годов группа российских спецслужб планировала диверсионные акты на объектах критической инфраструктуры в Харьковской области и в других областях Украины. К этой деятельности они привлекли жителя Харькова. СБУ отмечает, что вражеским диверсантом оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который через суд пытался восстановиться на прежней должности.

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Действуя на выполнение задач представителей государства-агрессора, он изготовил самодельное взрывное устройство.

Предварительно выбрав объект, имеющий важное значение и является взрывоопасным - одну из АЗС города Харьков, вечером 10 октября 2023 года прибыл к ней, чтобы совершить взрыв. Это должно было привести к жертвам среди гражданского населения и вызвать панику.

Правоохранители задержали фигуранта с поличным во время закладки им взрывчатки под бочку с газом.

При задержании злоумышленника было сразу деактивировано его взрывное устройство, которое состояло из 2,5 кг пластида и часового механизма с электродетонатором, отмечают в СБУ.

В ходе обысков по месту жительства задержанного и его родителей изъяты револьвер системы Наган, гранаты Ф1 и РГД-5, детонаторы, около 5 кг пластида, часовой механизм к самодельному взрывному устройству и взрывной имитационный пакет и деньги.

Также проверяется причастность задержанного к совершению других диверсий на Харьковщине - подрыв пути на железнодорожной станции и взрывы на двух местных АЗС, отмечают прокуроры.

В то же время глава МВД говорит о причастности задержанного как о свершившемся факте.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия с целью установления всех лиц, причастных к совершению преступления.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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В статье: война с россией
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