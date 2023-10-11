СБУ и полиция задержали диверсанта, который закладывал взрывчатку на АЗС. ВИДЕО
В МВД говорят о причастности подозреваемого к взрывам на железной дороге
ssu.gov.ua
Правоохранители задержали диверсанта российских спецслужб, который закладывал взрывчатку на АЗС в Харькове.
Об этом сообщают СБУ, Офис генпрокурора.
По данным следствия, в течение 2022-2023 годов группа российских спецслужб планировала диверсионные акты на объектах критической инфраструктуры в Харьковской области и в других областях Украины. К этой деятельности они привлекли жителя Харькова. СБУ отмечает, что вражеским диверсантом оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который через суд пытался восстановиться на прежней должности.
Действуя на выполнение задач представителей государства-агрессора, он изготовил самодельное взрывное устройство.
Предварительно выбрав объект, имеющий важное значение и является взрывоопасным - одну из АЗС города Харьков, вечером 10 октября 2023 года прибыл к ней, чтобы совершить взрыв. Это должно было привести к жертвам среди гражданского населения и вызвать панику.
Правоохранители задержали фигуранта с поличным во время закладки им взрывчатки под бочку с газом.
При задержании злоумышленника было сразу деактивировано его взрывное устройство, которое состояло из 2,5 кг пластида и часового механизма с электродетонатором, отмечают в СБУ.
В ходе обысков по месту жительства задержанного и его родителей изъяты револьвер системы Наган, гранаты Ф1 и РГД-5, детонаторы, около 5 кг пластида, часовой механизм к самодельному взрывному устройству и взрывной имитационный пакет и деньги.
Также проверяется причастность задержанного к совершению других диверсий на Харьковщине - подрыв пути на железнодорожной станции и взрывы на двух местных АЗС, отмечают прокуроры.
В то же время глава МВД говорит о причастности задержанного как о свершившемся факте.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия с целью установления всех лиц, причастных к совершению преступления.
Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
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