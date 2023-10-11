Зеленский о выборах: Если война продолжится — пойду на второй срок. Если закончится — нет
Об этом президент сказал в интервью украинским СМИ
Getty Images_
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на второй срок после окончания войны. Но если выборы состоятся во время войны, то будет баллотироваться в президенты.
Об этом президент Украины заявил в интервью румынскому изданию Digi24.
"Если бы война продолжалась - да, если бы война закончилась - нет. Я не могу убежать во время войны", - ответил Зеленский.
При этом президент не назвал точный срок окончания войны, но подчеркнул, что Украина находится "на последней стадии".
"Я думаю, что мы в последней части. У нас много страхов, денег, оружия, но мы в последней части, самой тяжелой", - заявил Зеленский.
Напомним, что ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Конституция не запрещает проведение выборов во время войны. Такой запрет содержится в законе Украины "О правовом режиме военного положения".
Ближайшие выборы, которые должны пройти в Украине - парламентские. Их проведение запланировано на 29 октября 2023, но в условиях войны такая возможность запрещена законом.
Также в 2024 году в Украине должны пройти президентские выборы. Они запланированы на конец марта.
Популярное сейчас
- Реал решил выкупить контракт защитника Шахтера - Источник
- СБУ разоблачила предателей, которые навели российский Искандер на село Гроза. В результате удара тогда погибли 53 человека
- Алиев: Иногда Милевскому уже дают телефон, но ни на какие звонки он не отвечает
- Александр Алиев – депутатам: Вы, черти, совсем обнаглели
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО