Арбитры УАФ сдали тесты по физподготовке и заслушали анализ и обсуждение ряда эпизодов матчей. ФОТО

Вчера, 10 октября, на НТК им. В. Банникова прошлоь тестирование по физической подготовке арбитров УАФ. Все рефери, работающие на матчах УПЛ (в том числе команд U-19) и ПФЛ, успешно сдали тестирование.

Далее арбитры заслушали новый учебный материал УЕФА и ФИФА, в частности по работе с ВАР, а также обсудили полученные данные.

Кроме того, в этот день глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи совместно с главным экспертом по арбитражу Николой Риццоли в формате видеоконференции провел для арбитров УАФ анализ и обсуждение ряда эпизодов матчей УПЛ и ПФЛ в первых 10 турах чемпионата-2023/202. В частности, это эпизоды игры рукой, серьезные игровые нарушения, срывы очевидных голевых возможностей, моменты вне игры и т.д.