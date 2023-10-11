Арбитры УАФ сдали тесты по физподготовке и заслушали анализ и обсуждение ряда эпизодов матчей. ФОТО
Украинские арбитры продолжают систематическую подготовку
uaf.ua
Вчера, 10 октября, на НТК им. В. Банникова прошлоь тестирование по физической подготовке арбитров УАФ. Все рефери, работающие на матчах УПЛ (в том числе команд U-19) и ПФЛ, успешно сдали тестирование.
Далее арбитры заслушали новый учебный материал УЕФА и ФИФА, в частности по работе с ВАР, а также обсудили полученные данные.
Кроме того, в этот день глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи совместно с главным экспертом по арбитражу Николой Риццоли в формате видеоконференции провел для арбитров УАФ анализ и обсуждение ряда эпизодов матчей УПЛ и ПФЛ в первых 10 турах чемпионата-2023/202. В частности, это эпизоды игры рукой, серьезные игровые нарушения, срывы очевидных голевых возможностей, моменты вне игры и т.д.
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