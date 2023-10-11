Ангелина Калинина обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Чжэнчжоу
Украина одержала уверенную победу
Фото: WTA Tennis
Ангелина Калинина продолжает выступление на турнире WTA 500 в Китае. Во втором круге соревнований украинка обыграла россиянку Веру Звонареву.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Чжэнчжоу, Китай. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) - Вера Звонарёва (-, Q) 7:5, 6:1
Украинская теннисистка вышла вперёд в личных встречах. Для Ангелины это будет третий четвертьфинал в текущем сезоне.
Следующая соперница Калининой будет известна по итогам встречи Чжэн Циньвэнь (Китай) - Мария Саккари (Греция, 3).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
- Реал решил выкупить контракт защитника Шахтера - Источник
- "Это маленький, но важный шаг". Шевченко - об отмене решения УЕФА
- Швентек разгромила Гауфф и вышла в финал турнира в Пекине
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн