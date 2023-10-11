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Ангелина Калинина обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Чжэнчжоу

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Украина одержала уверенную победу

Ангелина Калинина обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Чжэнчжоу

Фото: WTA Tennis

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Ангелина Калинина продолжает выступление на турнире WTA 500 в Китае. Во втором круге соревнований украинка обыграла россиянку Веру Звонареву.

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Чжэнчжоу, Китай. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) - Вера Звонарёва (-, Q) 7:5, 6:1

Украинская теннисистка вышла вперёд в личных встречах. Для Ангелины это будет третий четвертьфинал в текущем сезоне.

Следующая соперница Калининой будет известна по итогам встречи Чжэн Циньвэнь (Китай) - Мария Саккари (Греция, 3).

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В статье: Ангелина Калинина
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