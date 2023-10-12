Зеленский просит рассмотреть возможность своего визита в Израиль, - СМИ
Визит пока не запланирован, но первые контакты по этому вопросу уже есть
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Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Израиль, чтобы выразить стране свою солидарность. Об этом сообщает Ynet.
По информации издания, глава украинского государства попросил рассмотреть возможность своего визита в Израиль, который ведет войну с боевиками ХАМАС.
Журналисты уточняют, что визит пока не запланирован, но "первые контакты по этому вопросу уже есть".
Напомним, боевики ХАМАС напали на Израиль в конце прошлой недели. Они ворвались в населенные пункты, убивали и похищали военных и мирных жителей.
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После этого власти Израиля объявили о начале операции против боевиков. Военные нанесли ряд ударов по местам дислокации террористов на территории сектора Газа.
Президент Украины Владимир Зеленский открыто поддержал Израиль. Он также уже успел провести телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
По словам главы государства, он рассказал главе израильского правительства о связях России с ХАМАС.
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