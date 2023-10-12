ВСУ уничтожили 168 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
За среду ликвидировано 990 оккупантов
Азов
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 12.10.23.
За среду, 11 октября, было ликвидировано еще 990 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 284890 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 168 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 44 единицы боевых бронированных машин и 42 единицы танков.
Потери россиян в технике:
- танков - 4905 (+42) ед,
- боевых бронированных машин - 9264 (+44) ед,
- артиллерийских систем - 6763 (+32) ед,
- РСЗО - 811 (+2) ед,
- средства ПВО - 545 (0) ед,
- самолетов - 316 (0) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5247 (+21) ед,
- крылатые ракеты - 1531 (+1) ед,
- корабли / катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9170 (+25) ед,
- специальная техника - 966 (+1) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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