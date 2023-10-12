ВСУ уничтожили 168 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 12.10.23.

За среду, 11 октября, было ликвидировано еще 990 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 284890 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 168 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 44 единицы боевых бронированных машин и 42 единицы танков.

Потери россиян в технике:

танков - 4905 (+42) ед,

боевых бронированных машин - 9264 (+44) ед,

артиллерийских систем - 6763 (+32) ед,

РСЗО - 811 (+2) ед,

средства ПВО - 545 (0) ед,

самолетов - 316 (0) ед,

вертолетов - 316 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5247 (+21) ед,

крылатые ракеты - 1531 (+1) ед,

корабли / катера - 20 (0) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9170 (+25) ед,

специальная техника - 966 (+1) ед.