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ВСУ уничтожили 168 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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За среду ликвидировано 990 оккупантов

ВСУ уничтожили 168 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Азов

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 12.10.23.
За среду, 11 октября, было ликвидировано еще 990 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 284890 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 168 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 44 единицы боевых бронированных машин и 42 единицы танков.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4905 (+42) ед,
  • боевых бронированных машин - 9264 (+44) ед,
  • артиллерийских систем - 6763 (+32) ед,
  • РСЗО - 811 (+2) ед,
  • средства ПВО - 545 (0) ед,
  • самолетов - 316 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5247 (+21) ед,
  • крылатые ракеты - 1531 (+1) ед,
  • корабли / катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9170 (+25) ед,
  • специальная техника - 966 (+1) ед.
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В статье: война с россией
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