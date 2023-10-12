Ночью россияне атаковали шахедами. Зафиксированы пуски 33 ударных беспилотников

В ночь на 12 октября 2023 года противник атаковал Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с северного и южного направлений - Белгородская область (рф) и с мыса Чауда (ВОТ Крым).

В общем зафиксированы пуски 33 "шахедов". Вражеские БпЛА летели в разных направлениях, поэтому противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины.

К отражению воздушной атаки привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.

Всего этой ночью силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 28 "Shahed-131/136".