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Ночью россияне атаковали шахедами. Зафиксированы пуски 33 ударных беспилотников

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Вражеские БпЛА летели в разных направлениях

Ночью россияне атаковали шахедами. Зафиксированы пуски 33 ударных беспилотников

Генштаб

UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 12 октября 2023 года противник атаковал Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с северного и южного направлений - Белгородская область (рф) и с мыса Чауда (ВОТ Крым).

В общем зафиксированы пуски 33 "шахедов". Вражеские БпЛА летели в разных направлениях, поэтому противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины.
К отражению воздушной атаки привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.

Всего этой ночью силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 28 "Shahed-131/136".

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В статье: война с россией
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