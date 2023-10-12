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Российский корабль Павел Державин был поврежден возле Севастополя - ВМС Украины

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Павел Державин мог подорваться 11 октября на российской мине

Российский корабль Павел Державин был поврежден возле Севастополя - ВМС Украины

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Патрульный корабль Черноморского флота РФ Павел Державин был поврежден возле оккупированного Севастополя

Об этом заявил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире Радио Свобода в четверг, 12 октября.

"Мы официально можем подтвердить: корабль этот получил повреждения. Безотносительно того, каким образом. Это можно расценивать как очередной намек на то, что российским оккупантам самое время покинуть наш Севастополь", - сказал он.

Плетенчук не уточнил, при каких обстоятельствах судно было повреждено. Накануне об этом сообщил Telegram-канал Крымский ветер, заявив, что Павел Державин мог подорваться 11 октября на российской мине.

Павел Державин - патрульный корабль Черноморского флота РФ проекта 22160 класса Василий Быков, который вошел в его состав в ноябре 2020 года. В июне прошлого года Милитарный сообщил, что россияне установили на него зенитный ракетный комплекс Тор-М2КМ.

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В статье: война с россией
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Источник:
nv.ua

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