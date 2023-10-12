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На территории Румынии снова упал российский дрон, МИД призвало РФ прекратить атаковать Украину

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Российский ударный дрон снова упал на территории Румынии

На территории Румынии снова упал российский дрон, МИД призвало РФ прекратить атаковать Украину

Ілюстративне фото, Повітряне командування "Схід"

Новина українською

Министр иностранных дел Румынии Луминице Одобеску призвала Россию прекратить постоянные атаки на Украину, в частности Одесскую область, которые непосредственно касаются и румынской территории: в ночь на 11 октября там упал очередной беспилотник.

Такое заявление сделала глава румынского МИД Луминице Одобеску.

Она назвала "отвратительными" российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, добавив, что они снова "привели к серьезным последствиям на территории Румынии".

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"На румынской земле были найдены новые доказательства взрыва. Мы призываем Россию прекратить эти военные преступления", сказала Одобеску.

Ранее Министерство обороны Румынии сообщило, что на румынской территории около 05:00 утра в среду обнаружили беспилотник, прилетевший "из зоны конфликта в Украине". Произошло это на фоне очередных российских атак дронами-камикадзе на украинскую портовую инфраструктуру вблизи украинско-румынской границы.

При обследовании места падения специальные службы обнаружили кратер от вероятного падения беспилотника.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает атаки, совершенные Российской Федерацией против объектов и элементов гражданской инфраструктуры в украинских дунайских портах. Эти атаки неоправданны и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права", – добавили в ведомстве.

Это не первый подобный инцидент. Румынское Минобороны ранее сделало вывод, что беспилотники на румынскую территорию падали случайно – это российские дроны, которые сбивала противовоздушная оборона Украины.

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