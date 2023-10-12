Минэнерго: Блэкауты из-за обстрелов возможны, но не продолжительные
Сейчас спрогнозировать уровень и масштаб вражеских атак достаточно сложно
фото из свободных источников
В случае ударов российских оккупантов по объектам энергосистемы Украины в этот осенне-зимний период в 2023-24 годах в стране вероятны отключения света. Однако такое обесточивание не будет продолжительным.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире телемарафона "Єдині новини".
Чиновник отметил, что сейчас спрогнозировать уровень и масштаб вражеских атак, а также их влияние на энергосистему Украины достаточно сложно.
"Будем по ходу реагировать и принимать решения", - сказал глава Минэнерго.
По словам министра, сейчас проводятся тренировки для подготовки "к любым решениям".
"Безусловно, если будут массированные удары, которые действительно нанесут существенный ущерб энергосистеме - возможны блэкауты. Но мы готовим все для того, чтобы они имели... они и будут носить кратковременный характер, и для того, чтобы максимально быстро восстанавливать", - подчеркнул он.
Напомним, прошлой осенью и зимой российские оккупанты регулярно проводили массированные удары по Украине. Их целью была энергосистема.
В результате повреждения объектов энергетической инфраструктуры по всей Украине вводили графики отключений света.
Популярное сейчас
- Российский корабль Павел Державин был поврежден возле Севастополя - ВМС Украины
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
- ФСК Мариуполь - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Зеленский сменил командующего Сил терробороны ВСУ
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО