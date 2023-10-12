ПАСЕ признала Голодомор в Украине геноцидом
Решение было принято 73 голосами "за" и одним "против"
wikipedia
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за признание Голодомора актом геноцида украинского народа.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно", – отметил в своем сообщении Зеленский, поблагодарив за решение.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Также глава МИД Дмитрий Кулеба в сообщении также поблагодарил, что ПАСЕ признала сталинский Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида.
"Важно, что ПАСЕ также призвала все парламенты государств-членов Совета Европы и другие парламенты последовать этому примеру. Это правильно с моральной, исторической и политической точек зрения", – отметил министр.
Решение было принято 73 голосами "за" и одним "против".
На сегодняшний день Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, а также Европейский парламент.
I am grateful to @coe Parliamentary Assembly for recognising the 1932-1933 Holodomor as genocide against the Ukrainian people. Restoring historical justice and paying tribute to Holodomor victims sends a message that justice is inevitable for all past and present Moscow’s crimes.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2023
Популярное сейчас
- Кубок Украины. ФСК Мариуполь — Заря 0:1. А нужен ли луганчанам Кубок?
- Украина уже во время этого окна ФИФА может получить гарантированное место в плей-офф отбора к Евро-2024. Известны условия
- Польша рискует не выйти на Евро-2024. Что не так с Кадрой
- Михайличенко: На последнем конгрессе УЕФА в Португалии я видел отношение почти всех участников к российской делегации
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
Новости по теме
- 19:15 Украинские Данилов: Украину могут представлять Зеленский и еще три человека. Остальные — это туристы
- 14:59 Украинские После вывода войск оккупантов переговоры с Россией возможны, но не с Путиным – МИД Украины
- 11:56 Украинские Спецпредставитель КНР посетил Украину. Вероятно, он встречался не только с Кулебой и Ермаком, но и с Зеленским