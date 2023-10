ПАСЕ признала Голодомор в Украине геноцидом

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за признание Голодомора актом геноцида украинского народа.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно", – отметил в своем сообщении Зеленский, поблагодарив за решение.

Также глава МИД Дмитрий Кулеба в сообщении также поблагодарил, что ПАСЕ признала сталинский Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида.

"Важно, что ПАСЕ также призвала все парламенты государств-членов Совета Европы и другие парламенты последовать этому примеру. Это правильно с моральной, исторической и политической точек зрения", – отметил министр.

Решение было принято 73 голосами "за" и одним "против".

На сегодняшний день Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, а также Европейский парламент.

