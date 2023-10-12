На войне с Россией погиб житомирский шахматист Роман Хитрич

Защищая Украину от российских захватчиков на войне погиб житомирский шахматист, судья и тренер Роман Хитрич. Об этом сообщил Бердичевский городской совет.

Роману было 43 года, он был кандидатом в мастера спорта по шахматам, работал педагогом-организатором в бердичевском МЦ "Юность", специалистом в МЦ "Спорт для всех", после чего продолжил свою тренерско-преподавательскую карьеру в житомирской ДЮСШ №1.

Хитрича мобилизовали несколько месяцев назад. После учебы он попал в 66-ю отдельную механизированную бригаду им. Мстислава Хороброго. Роман погиб 7 октября во время боевых действий на Сватовском направлении Луганской области.