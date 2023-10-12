На войне с Россией погиб воспитанник Динамо Александр Щетинин
Вечная память Герою, отдавшему жизнь за нашу страну
fcdynamo.com
На войне с Россией, защищая Украину от россиских оккупантов, погиб воспитанник "
Он родился в 1990 году и учился в академии "Динамо". Играл за команду "Локомотив", считавшуюся филиалом столичного клуба. На фронте имел позывной "Динамо".
Погиб 29 сентября на Запорожском направлении.
Вечная память Герою, отдавшему жизнь за нашу страну.
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Источник:Facebook Динамо
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