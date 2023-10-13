СМИ: Игрок Шахтера исчез в неизвестном направлении после матча Юношеской лиги УЕФА

Загадочный инцидент произошел после матча Юношеской лиги УЕФА между "Антверпеном" и донецким "Шахтером", как сообщает Динамомания.

Игра состоялась 4 октября. На борту самолета, на котором команда горняков должна была вернуться в Украину, не оказалось 19-летнего хавбека Александра Роспутько, который накануне договорился с "Шахтером" о новом пятилетнем трудовом договоре. На основании этого факта и было принято решение включить его в заявку на матч с "Антверпеном".

В результате поисков в аэропорту нашли только аккуратно сложенную форму игрока. Футболист удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Роспутько – воспитанник академии "Шахтера", где начал выступления в U-9. Александр становился чемпионом Украины с U-14 (2018), U-15 (2019) и U-17 (2021).