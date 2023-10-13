ВСУ уничтожили 171 единицу техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
За прошедшие сутки было уничтожено 26 единиц танков
Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 12.10.23.
За четверг, 12 октября, было ликвидировано еще 1030 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 285920 человек.
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Также за минувшие сутки было уничтожено 171 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 49 единиц боевых бронированных машин и 26 единиц танков.
Потери россиян в технике:
- танков - 4931 (+26) ед,
- боевых бронированных машин - 9313 (+49) ед,
- артиллерийских систем - 6807 (+44) ед,
- РСЗО - 811 (0) ед,
- средства ПВО - 546 (+1) ед,
- самолетов - 316 (0) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5264 (+17) ед,
- крылатые ракеты - 1531 (0) ед,
- корабли / катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9203 (+33) ед,
- специальная техника - 967 (+1) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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