ВСУ уничтожили 171 единицу техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 12.10.23.

За четверг, 12 октября, было ликвидировано еще 1030 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 285920 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 171 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 49 единиц боевых бронированных машин и 26 единиц танков.

Потери россиян в технике: