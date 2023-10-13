  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ уничтожили 171 единицу техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
В тренде

ВСУ уничтожили 171 единицу техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

За прошедшие сутки было уничтожено 26 единиц танков

ВСУ уничтожили 171 единицу техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генштаб

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 12.10.23.

За четверг, 12 октября, было ликвидировано еще 1030 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 285920 человек.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Также за минувшие сутки было уничтожено 171 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 49 единиц боевых бронированных машин и 26 единиц танков.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4931 (+26) ед,
  • боевых бронированных машин - 9313 (+49) ед,
  • артиллерийских систем - 6807 (+44) ед,
  • РСЗО - 811 (0) ед,
  • средства ПВО - 546 (+1) ед,
  • самолетов - 316 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5264 (+17) ед,
  • крылатые ракеты - 1531 (0) ед,
  • корабли / катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9203 (+33) ед,
  • специальная техника - 967 (+1) ед.
По теме
yellow-arrow
Правительство Эстонии одобрило использование замороженных активов РФ для помощи Украине
yellow-arrow
Победа украинской молодежки, изменения в протоколе использования ВАР и возможное возвращение Зидана в Реал. Главные новости за 12 октября
yellow-arrow
СМИ: Игрок Шахтера исчез в неизвестном направлении после матча Юношеской лиги УЕФА
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде