Правительство Эстонии одобрило использование замороженных активов РФ для помощи Украине
Средства для возмещения ущерба от войны, нанесенного Украине
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правительство Эстонии одобрило и направило в парламент постановление об использовании российских замороженных активов. Это необходимо для помощи Украине.
Правительство на сегодняшнем заседании одобрило и направит в парламент поправку к закону о международных санкциях, которая предусматривает, среди прочего, внутренние правила использования активов, замороженных в Эстонии, лицами, находящимися под санкциями, для возмещения ущерба от войны, нанесенного Украине.
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Согласно законопроекту, правовое пространство Эстонии будет организовано шире, чтобы компетенции и полномочия учреждений по осуществлению и надзору за санкциями были более четкими и эффективными. По мнению премьер-министра Каи Каллас, для России очень важно поднять цену агрессии.
"Мы должны найти способы привлечь Россию к финансовой ответственности за ущерб, нанесенный Украине. Законопроект, который мы с правительством сегодня направили в парламент, позволяет использовать замороженные активы санкционированных лиц в Эстонии для компенсации военного ущерба в Украине.
Мы должны быть примером и стимулом для других европейских стран в установлении подобных правил. Россия должна компенсировать Украине весь причиненный войной ущерб", - заявила Каллас.
В Эстонии на момент разработки законопроекта на основании международных санкций были заморожены активы на сумму около 38 миллионов евро.
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