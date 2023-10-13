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Правительство Эстонии одобрило использование замороженных активов РФ для помощи Украине

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Средства для возмещения ущерба от войны, нанесенного Украине

Правительство Эстонии одобрило использование замороженных активов РФ для помощи Украине

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Правительство Эстонии одобрило и направило в парламент постановление об использовании российских замороженных активов. Это необходимо для помощи Украине.

Правительство на сегодняшнем заседании одобрило и направит в парламент поправку к закону о международных санкциях, которая предусматривает, среди прочего, внутренние правила использования активов, замороженных в Эстонии, лицами, находящимися под санкциями, для возмещения ущерба от войны, нанесенного Украине.

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Согласно законопроекту, правовое пространство Эстонии будет организовано шире, чтобы компетенции и полномочия учреждений по осуществлению и надзору за санкциями были более четкими и эффективными. По мнению премьер-министра Каи Каллас, для России очень важно поднять цену агрессии.

"Мы должны найти способы привлечь Россию к финансовой ответственности за ущерб, нанесенный Украине. Законопроект, который мы с правительством сегодня направили в парламент, позволяет использовать замороженные активы санкционированных лиц в Эстонии для компенсации военного ущерба в Украине.

Мы должны быть примером и стимулом для других европейских стран в установлении подобных правил. Россия должна компенсировать Украине весь причиненный войной ущерб", - заявила Каллас.

В Эстонии на момент разработки законопроекта на основании международных санкций были заморожены активы на сумму около 38 миллионов евро.

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В статье: война с россией
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Источник:
rbc

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