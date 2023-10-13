Британская разведка считает, что россия накапливает ракеты перед ударами по Украине
Самолеты дальней авиации ВВС России не наносили удары по Украине с 21 сентября
Zelenskiy Official (фото – ілюстративне)
Британская военная разведка предполагает, что три недели "затишья" от массированных ракетных ударов по Украине связаны с тем, что Военно-воздушные силы россии ждут новых ракет.
Самолеты дальней авиации ВВС России не наносили удары по Украине с 21 сентября 2023 года, то есть в течение 21 дня.
Хотя такие перерывы не являются чем-то необычным, последний подобный перерыв в нанесении ударов произошел в период с 9 марта по 28 апреля 2023 года, то есть 51 день. Тогда, вероятно, дальняя авиация почти исчерпала свои запасы боеприпасов для ракет AS-23 после зимней кампании против критически важных объектов украинской национальной инфраструктуры.
На этот раз, вероятно, российская дальняя авиация сохраняет имеющиеся запасы ракет AS-23, а также использует эту паузу для увеличения пригодных к использованию запасов в ожидании дальнейших мощных ударов по Украине зимой.
Британская разведка отмечает, что в последнее время россия сосредоточила свои воздушные удары на объектах зернового хозяйства на юге Украины, используя беспилотные летательные аппараты односторонней атаки "Shahed" (БПЛА OWA).
Популярное сейчас
- Счастье Мельгосы. Люксембург U-21 - Украина U-21 0:3. Видео голов
- Сборная Украины U-21 вышла на 2-е место в группе отбора Евро-2025
- СМИ: Игрок Шахтера исчез в неизвестном направлении после матча Юношеской лиги УЕФА
- Зеленский сменил командующего Сил терробороны ВСУ
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce