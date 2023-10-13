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Британская разведка считает, что россия накапливает ракеты перед ударами по Украине

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Самолеты дальней авиации ВВС России не наносили удары по Украине с 21 сентября

Британская разведка считает, что россия накапливает ракеты перед ударами по Украине

Zelenskiy Official (фото – ілюстративне)

UA-Футбол
Новина українською

Британская военная разведка предполагает, что три недели "затишья" от массированных ракетных ударов по Украине связаны с тем, что Военно-воздушные силы россии ждут новых ракет.

Самолеты дальней авиации ВВС России не наносили удары по Украине с 21 сентября 2023 года, то есть в течение 21 дня.

Хотя такие перерывы не являются чем-то необычным, последний подобный перерыв в нанесении ударов произошел в период с 9 марта по 28 апреля 2023 года, то есть 51 день. Тогда, вероятно, дальняя авиация почти исчерпала свои запасы боеприпасов для ракет AS-23 после зимней кампании против критически важных объектов украинской национальной инфраструктуры.

На этот раз, вероятно, российская дальняя авиация сохраняет имеющиеся запасы ракет AS-23, а также использует эту паузу для увеличения пригодных к использованию запасов в ожидании дальнейших мощных ударов по Украине зимой.

Британская разведка отмечает, что в последнее время россия сосредоточила свои воздушные удары на объектах зернового хозяйства на юге Украины, используя беспилотные летательные аппараты односторонней атаки "Shahed" (БПЛА OWA).

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В статье: война с россией
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Источник:
pravda

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