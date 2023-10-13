В Севастополе подорвался российский корабль. Он является носителем ракет Калибр, - местные СМИ

По данным местных жителей, на рейде в Севастополе взорвался корабль РФ. Это произошло после 10:30. Сообщается, что взрыв почувствовали даже жители центра оккупированного Севастополя.



"Глухой взрыв почувствовали жители центра города, сработали сигнализации автомобилей", - говорится в сообщении.

Позже в сети опубликовали кадры, на которых заметно, как пылает российский корабль. Предполагается, что вблизи Севастополя взорвался малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". Он является носителем крылатых ракет "Калибр".