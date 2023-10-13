Председатель Закарпатской ассоциации: Сложившаяся ситуация — это позор для Украины

Председатель Закарпатской областной ассоциации футбола Иван Дуран рассказал, почему ситуация с УАФ влечет за собой невероятные репутационные потери, возможны ли изменения в работе ассоциации и на что стоит сделать акцент в развитии украинского футбола.

Чем вы недовольны в работе УАФ?

— Мне кажется, что сложившаяся сейчас ситуация — крайне имиджевая для Украины. Вот возьмем Испанию, где глава местной федерации футбола Рубиалес ушел в отставку из-за проявления сексизма. Или, например, Францию — там руководителя федерации (Ноэля Ле Гре — ред.) отстранили из-за слов в адрес Зинедина Зидана. Также можно вспомнить президента DFB Гринделя, который не гнушался часами за 6 тысяч евро.

Но мы говорим о единичных случаях. А у нас — целая куча скандалов. Сначала функционирование завода и цена на покрытие для полей, потом закупки, незаконное внесение залога. То же судейство, кстати. Представьте себе, чтобы украинский рефери работал на матчах Лиги чемпионов или других евротурниров. Сейчас это — почти утопия, не в последнюю очередь из-за позорной работы Арановского на матче Мальта — Шотландия (квалификации к ЧМ-2018 — ред.), где 5 голов было забито с нарушением правил.

Я считаю, что УАФ как общественная организация должна была заниматься прежде всего социальными проектами (тем же детским футболом). Особенно в той ситуации, когда 90% бюджета организации — это дотации от УЕФА, а сама Украинская ассоциация футбола зарабатывает 2%. Закарпатская областная ассоциация тоже живет на деньги УАФ, но я зарплату не получаю, потому что призван на службу.

В целом сложившаяся ситуация — это позор для Украины и невероятные репутационные потери для нашего футбола. И если это не изменить, то когда? Пусть даже с учетом того, что предыдущие руководители УАФ (Суркис и Коньков — ред.) добровольно не ушли с должности. Эту карму надо ломать.

То есть, вы считаете, что сейчас УАФ паразитирует на деньгах УЕФА?

— Да. И используют их в ненужных целях. Тот же Демьяненко — первый вице-президент УАФ, уважаемый футболист — ничего не имеет к региональным федерациям и его имя просто используют ради прикрытия.

Кто сейчас фактически руководит этой структурой?

— Сейчас нет четкого руководителя в УАФ. Просто есть система, которая пытается уйти от структуры, выстроенной Павелко. И это не идет никому на пользу.

Считаете ли вы, что работа УАФ парализована?

— Я считаю, что да. Исполком УАФ пока не способен принять какое-то решение. Если вы помните начало работы Андрея Васильевича в тогда еще Федерации футбола Украины, были совсем другие люди, был полностью изменен устав организации. И только через перевыборы глав региональных федераций и президента УАФ можно говорить о каком-то экономически правильном решении для украинского футбола.

Закарпатская областная ассоциация футбола в конце прошлого года пыталась инициировать Конгресс УАФ, чтобы провести выборы президента организации. Насколько реально это сделать сейчас?

— Надо придерживаться норм УЕФА. Перед Евро-2012 было требование от европейской ассоциации снять Суркиса из-за диктатуры в Федерации и коррупционных скандалов. Однако позже эти перипетии вокруг поста президента решили перенести на время после чемпионата Европы. То есть, было полное соблюдение требований и никакой самодеятельности.

Однако сейчас устав переработан под имеющуюся коррупционную схему. Для запуска работы Конгресса УАФ нужно собрать 3/4 коллективных членов, но из-за отставки глав региональных ассоциаций это сделать невозможно. Ситуация достаточно сложная, но ее решить вполне возможно.

Кого вы видите президентом УАФ?

— Сейчас мы не выдвигаем ни одну кандидатуру в случае созыва Исполкома. Но если говорить о фигуре президента УАФ, то это должен быть человек не столько с сильными менеджерскими качествами, сколько с сильным футбольным именем. Потому что есть много международных проблем, финансовых и репутационных. Не в последнюю очередь это обусловлено действиями российских футбольных чиновников, которые путем давления на УЕФА желают возобновить собственное участие в организации. Поэтому важно иметь авторитетного руководителя с максимально футбольным окружением, поскольку какой-то менеджерский прорыв мы не сделаем.

Также ЗОАФ требует независимого аудита нескольких консультационных договоров УАФ. Считаете ли вы, что его результаты действительно будут прозрачными?

— Я надеюсь на это, потому что мое общее видение развития украинского футбола несколько отличается от общего. Как по мне, нужно делать акцент на детский футбол, работу в регионах и развитие судейского корпуса, чтобы отойти от практики существования судейских династий. В Европе над этим смеются, потому что такого нет больше нигде. И поэтому независимый аудит, бесспорно, раскрыл бы эти проблемы. Общественность должна о них знать.