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Красюк: В контракте на бой Усик - Фьюри есть опция реванша

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Красюк: В контракте на бой Усик - Фьюри есть опция реванша

фото - ringside24.com

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Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк рассказал, что в контракте на бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри есть опция реванша.

О том, что соглашение на поединок за статус абсолютного чемпиона мира по хевивете имеет соответствующий пункт, Красюк рассказал президенту WBO Франциско Варкарселю.

Напомним, бой Фьюри-Усик должен был состояться 29 апреля 2023 года, но сторонам не удалось договориться.

Новая потенциальная дата – 23 декабря 2023, но может быть и январь 2024 года.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
Sport.ua

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