Красюк: В контракте на бой Усик - Фьюри есть опция реванша
Теперь официально
фото - ringside24.com
Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк рассказал, что в контракте на бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри есть опция реванша.
О том, что соглашение на поединок за статус абсолютного чемпиона мира по хевивете имеет соответствующий пункт, Красюк рассказал президенту WBO Франциско Варкарселю.
Напомним, бой Фьюри-Усик должен был состояться 29 апреля 2023 года, но сторонам не удалось договориться.
Новая потенциальная дата – 23 декабря 2023, но может быть и январь 2024 года.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Sport.ua
Популярное сейчас
- Сегодня пройдет жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
- Победа украинской молодежки, изменения в протоколе использования ВАР и возможное возвращение Зидана в Реал. Главные новости за 12 октября
- Отбор на Евро-2024. Албания – Чехия 3:0. В одном шаге от квалификации
- Михайличенко: На последнем конгрессе УЕФА в Португалии я видел отношение почти всех участников к российской делегации
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн