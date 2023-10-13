Красюк: В контракте на бой Усик - Фьюри есть опция реванша

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк рассказал, что в контракте на бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри есть опция реванша.

О том, что соглашение на поединок за статус абсолютного чемпиона мира по хевивете имеет соответствующий пункт, Красюк рассказал президенту WBO Франциско Варкарселю.

Напомним, бой Фьюри-Усик должен был состояться 29 апреля 2023 года, но сторонам не удалось договориться.

Новая потенциальная дата – 23 декабря 2023, но может быть и январь 2024 года.