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Игроки Кривбасса выпустили новую песню под названием "Называйте нас Бандерами"

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Текст и музыку они создали сами

Игроки Кривбасса выпустили новую песню под названием "Называйте нас Бандерами"

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" представил второй патриотический трек от полузащитников Андрея Понедельника и Дмитрия Хомченовского.

Название новой песни "Называйте нас Бандерами".

После презентации дебютного трека "Доля" в начале июня на вторую песню игроков снова вдохновила освободительная борьба украинцев против российских оккупантов.

Хомченовский является автором бита, Понедельник написал и прочитал текст.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
fckryvbas.com

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