Игроки Кривбасса выпустили новую песню под названием "Называйте нас Бандерами"
Текст и музыку они создали сами
Фото: fckryvbas.com
"Кривбасс" представил второй патриотический трек от полузащитников Андрея Понедельника и Дмитрия Хомченовского.
Название новой песни "Называйте нас Бандерами".
После презентации дебютного трека "Доля" в начале июня на вторую песню игроков снова вдохновила освободительная борьба украинцев против российских оккупантов.
Хомченовский является автором бита, Понедельник написал и прочитал текст.
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Источник:fckryvbas.com
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