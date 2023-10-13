ПАСЕ приняла резолюцию о признании Путина диктатором
За принятие резолюции проголосовали 43 евродепутата
wikipedia
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюция, которая признает президента России Владимира Путина диктатором, а страну-агрессора - диктатурой.
"Только что В ПАСЕ принята резолюция, которая признает президента РФ Владимира Путина диктатором, а Россию - де-факто диктатурой!", - сообщил Гончаренко.
За принятие резолюции проголосовали 43 евродепутата.
Отмечается, что процедура внесения изменений в Конституцию РФ, которые предоставили возможность оставаться Путину у власти до 2036 года, противоречила же самой Конституции.
"Преобладающая власть президента, которая является результатом чрезвычайно длительного срока пребывания в должности, в сочетании с отсутствием каких-либо систем сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные СМИ и активное гражданское общество, превратили Российскую Федерацию в де-факто диктатуру", - заявили в парламенте.
Также ПАСЕ:
- призвала признать Путина как нелегитимного после окончания его нынешнего срока и прекратить все контакты с ним, кроме гуманитарных и в рамках стремления к миру;
- призвала государства-члены Устава МУС арестовать Путина, когда он попадет под их юрисдикцию на основании ордера на арест;
- подтвердила поддержку создания спецтрибунала, который бы преодолел иммунитет "тройки".
- Кроме того, Гончаренко подал поправку о признании диктатором самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также приветствовал принятие резолюции.
"Приветствую мощную резолюцию ПАСЕ, которая признает Россию диктатурой. Более 20 лет единоличного неконституционного правления приводит к преступлениям внутри и за пределами страны", - написал он в Twitter.
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