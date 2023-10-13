ПАСЕ приняла резолюцию о признании Путина диктатором

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюция, которая признает президента России Владимира Путина диктатором, а страну-агрессора - диктатурой.

"Только что В ПАСЕ принята резолюция, которая признает президента РФ Владимира Путина диктатором, а Россию - де-факто диктатурой!", - сообщил Гончаренко.

За принятие резолюции проголосовали 43 евродепутата.

Отмечается, что процедура внесения изменений в Конституцию РФ, которые предоставили возможность оставаться Путину у власти до 2036 года, противоречила же самой Конституции.

"Преобладающая власть президента, которая является результатом чрезвычайно длительного срока пребывания в должности, в сочетании с отсутствием каких-либо систем сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные СМИ и активное гражданское общество, превратили Российскую Федерацию в де-факто диктатуру", - заявили в парламенте.

Также ПАСЕ:

призвала признать Путина как нелегитимного после окончания его нынешнего срока и прекратить все контакты с ним, кроме гуманитарных и в рамках стремления к миру;

призвала государства-члены Устава МУС арестовать Путина, когда он попадет под их юрисдикцию на основании ордера на арест;

подтвердила поддержку создания спецтрибунала, который бы преодолел иммунитет "тройки".

Кроме того, Гончаренко подал поправку о признании диктатором самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также приветствовал принятие резолюции.