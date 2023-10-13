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Василий Ломаченко может завершить карьеру

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Об этом заявил президент WBO

Василий Ломаченко может завершить карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франсиско Варкарсель заявил, что бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 KO) может завершить карьеру.

"Мне говорили, что Ломаченко будет уходить из бокса. У меня есть определенные сомнения, но посмотрим", – сказал Варкарсель.

Ранее Боб Арум рассказывал, что боксер может провести поединок в начале 2024 года с Джорджем Камбососом за титул чемпиона мира IBF.

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В статье: Василий Ломаченко
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Источник:
luckypunchnet

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