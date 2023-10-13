Оккупанты отрезаны от поставок боеприпасов и топлива на Запорожском направлении - ССО
Подорван поезд российских оккупантов в Мелитополе
Zelenskiy Official
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины сообщают, что утром 13 октября взорвали поезд российских оккупантов в Мелитополе, отрезав их от поставок боеприпасов и топлива на Запорожском направлении.
ССО: "Сегодня, 13 октября, подразделение Движения сопротивления ССО осуществило удачную операцию во временно оккупированном Мелитополе. Благодаря диверсионным действиям наших воинов в 07:30 утра было взорвано железнодорожные пути. В результате взрыва повреждено железнодорожное полотно и поезд, который доставлял боеприпасы и топливо для армии РФ.
Сейчас устанавливается дополнительная информация о потерях врага".
В свою очередь, Центр национального сопротивления сообщил, что "мелитопольские партизаны" взорвали поезд оккупантов, который ежедневно возил из Крыма в Мелитополь и Днепрорудное боеприпасы и топливо, а в обратном направлении вез поврежденную технику и награбленное в виде железной руды, зерна и другого имущества.
В результате контролируемого взрыва было повреждено 150 метров железной дороги и тепловоз.
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