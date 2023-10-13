  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. СБУ и ВМС поразили российский ракетоноситель "Буян" и корабль "Павел Державин" морскими дронами, - СМИ
В тренде

СБУ и ВМС поразили российский ракетоноситель "Буян" и корабль "Павел Державин" морскими дронами, - СМИ

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Оба судна были поражены "Морскими малюками"

СБУ и ВМС поразили российский ракетоноситель "Буян" и корабль "Павел Державин" морскими дронами, - СМИ

википедия

Новина українською

Служба безопасности Украины и Военно-морские силы ВСУ поразили российские корабли во время севастопольского рейда.

Читайте такжеВ Севастополе подорвался российский корабль. Он является носителем ракет Калибр, - местные СМИ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в СБУ.

Сегодняшняя атака на ракетоноситель "Буян" и подрыв патрульного корабля "Павел Державин" - это совместная операция СБУ и ВМС Украины. Оба судна были поражены "Морскими малюками" с экспериментальным вооружением.

Ракетоноситель "Буян" был поражен на севастопольском рейде. В то же время подлодка рашистов "Алроса" смогла уйти от дронов.

По теме
yellow-arrow
В Олимпиаду-2028 включат 5 дополнительных видов спорта
yellow-arrow
Василий Ломаченко может завершить карьеру
yellow-arrow
Оккупанты отрезаны от поставок боеприпасов и топлива на Запорожском направлении - ССО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде