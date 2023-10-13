СБУ и ВМС поразили российский ракетоноситель "Буян" и корабль "Павел Державин" морскими дронами, - СМИ
Оба судна были поражены "Морскими малюками"
википедия
Служба безопасности Украины и Военно-морские силы ВСУ поразили российские корабли во время севастопольского рейда.
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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в СБУ.
Сегодняшняя атака на ракетоноситель "Буян" и подрыв патрульного корабля "Павел Державин" - это совместная операция СБУ и ВМС Украины. Оба судна были поражены "Морскими малюками" с экспериментальным вооружением.
Ракетоноситель "Буян" был поражен на севастопольском рейде. В то же время подлодка рашистов "Алроса" смогла уйти от дронов.
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