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"Сотни тысяч граждан пытаются избежать мобилизации", - Минобороны планирует урегулировать вопрос

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Уже подготовлены предложения по изменениям в законопроект

"Сотни тысяч граждан пытаются избежать мобилизации", - Минобороны планирует урегулировать вопрос

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Сотни тысяч граждан пытаются избежать мобилизации, поэтому Министерство обороны готовится урегулировать этот вопрос.

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Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас уже подготовлены предложения по изменениям в законопроект, касающиеся учета военнообязанных, которые затем становятся военнослужащими. Для того чтобы люди могли проходить ВЛК, а также все процедуры, касающиеся мобилизации по месту жительства. Сейчас продолжаются финальные согласования по концептуальным вопросам, для того чтобы можно было выносить изменения в Закон Украины и унормировать вопросы учета военнослужащих", - отметила она.

"К сожалению, мы видим очень много ситуаций, и это тоже не новость, когда люди не хотят, пытаются избежать каким-либо образом мобилизации. Давайте будем говорить - не мобилизации, а избежать необходимости защищать свою страну. Здесь - сложный этический комплекс, потому что государство действительно нуждается в защите. Защита государства - это ответственность каждого гражданина. К сожалению, очень много тех, и они измеряется в сотнях тысяч, кто создает для себя условия, чтобы избежать мобилизации", - добавила Калмыкова.

По ее словам, также готовятся изменения в нормативно-правовые акты, которые помогут урегулировать этот вопрос.

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В статье: война с россией
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