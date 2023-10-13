"Сотни тысяч граждан пытаются избежать мобилизации", - Минобороны планирует урегулировать вопрос
Уже подготовлены предложения по изменениям в законопроект
Генштаб ЗСУ
Сотни тысяч граждан пытаются избежать мобилизации, поэтому Министерство обороны готовится урегулировать этот вопрос.
Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас уже подготовлены предложения по изменениям в законопроект, касающиеся учета военнообязанных, которые затем становятся военнослужащими. Для того чтобы люди могли проходить ВЛК, а также все процедуры, касающиеся мобилизации по месту жительства. Сейчас продолжаются финальные согласования по концептуальным вопросам, для того чтобы можно было выносить изменения в Закон Украины и унормировать вопросы учета военнослужащих", - отметила она.
"К сожалению, мы видим очень много ситуаций, и это тоже не новость, когда люди не хотят, пытаются избежать каким-либо образом мобилизации. Давайте будем говорить - не мобилизации, а избежать необходимости защищать свою страну. Здесь - сложный этический комплекс, потому что государство действительно нуждается в защите. Защита государства - это ответственность каждого гражданина. К сожалению, очень много тех, и они измеряется в сотнях тысяч, кто создает для себя условия, чтобы избежать мобилизации", - добавила Калмыкова.
По ее словам, также готовятся изменения в нормативно-правовые акты, которые помогут урегулировать этот вопрос.
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