"Я Аллах, да будет мир во всем мире". Хавбек Шахтера Тоиров в соцсетях поддержал Палестину. ФОТО
Таджикский полузащитник сделал два репоста из пропалестинских пабликов
shakhtar.com
19-летний таджикский полузащитник "
В сторис Инстаграм Хусрав сделал два репоста из пропалестинских пабликов. К первому репосту Хусрав добавил флаг Палестины и эмодзи "сердце", а второй подписал на русском "Я Аллах, да будет мир во всем мире".
Тоиров присоединился к "Шахтеру" в начале этого года и играет за юношескую команду.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, в "Шахтере" выступает израильский центральный защитник Став Лемкин, который в интервью клубной пресс-службе
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер сыграет с перволиговской Викторией. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
- "Попросил политическое убежище в России, но к клубу не имеет отношения", - питерская Звезда открестилась от сбежавшего игрока Шахтера
- Председатель Закарпатской ассоциации: Сложившаяся ситуация — это позор для Украины
- Почти пятьсот единиц живой силы. Генштаб ВСУ раскрыл данные российских потерь за последние сутки
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
SeventyFour (Phoenix)
13.10.2023 в 22:58
Ответить
0
0
Lithium (Київ)
13.10.2023 в 22:05
Ответить
+2
-2
Romerik (YNWA)
13.10.2023 в 22:46
Ответить
+1
-1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.10.2023 в 21:44
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн