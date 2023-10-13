"Я Аллах, да будет мир во всем мире". Хавбек Шахтера Тоиров в соцсетях поддержал Палестину. ФОТО

19-летний таджикский полузащитник " Шахтера " Хусрав Тоиров в соцсетях выступил в поддержку Палестины.

В сторис Инстаграм Хусрав сделал два репоста из пропалестинских пабликов. К первому репосту Хусрав добавил флаг Палестины и эмодзи "сердце", а второй подписал на русском "Я Аллах, да будет мир во всем мире".

Тоиров присоединился к "Шахтеру" в начале этого года и играет за юношескую команду.

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