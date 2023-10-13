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"Я Аллах, да будет мир во всем мире". Хавбек Шахтера Тоиров в соцсетях поддержал Палестину. ФОТО

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Таджикский полузащитник сделал два репоста из пропалестинских пабликов

"Я Аллах, да будет мир во всем мире". Хавбек Шахтера Тоиров в соцсетях поддержал Палестину. ФОТО

shakhtar.com

Новина українською

19-летний таджикский полузащитник "Шахтера" Хусрав Тоиров в соцсетях выступил в поддержку Палестины.

В сторис Инстаграм Хусрав сделал два репоста из пропалестинских пабликов. К первому репосту Хусрав добавил флаг Палестины и эмодзи "сердце", а второй подписал на русском "Я Аллах, да будет мир во всем мире".

Тоиров присоединился к "Шахтеру" в начале этого года и играет за юношескую команду.

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Напомним, в "Шахтере" выступает израильский центральный защитник Став Лемкин, который в интервью клубной пресс-службе поблагодарил украинцев за поддержку своей родины Израиля.

"Я Аллах, да будет мир во всем мире". Хавбек Шахтера Тоиров в соцсетях поддержал Палестину. ФОТО - изображение 1"Я Аллах, да будет мир во всем мире". Хавбек Шахтера Тоиров в соцсетях поддержал Палестину. ФОТО - изображение 2
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В статье: Шахтер (Донецк) Хусрав Тоиров
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Комментарии (4)
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SeventyFour (Phoenix)
13.10.2023 в 22:58
ШКГ
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0
0
Lithium (Київ)
13.10.2023 в 22:05
А чого від Шахтаря чекати? 2014 рік - гравці Шахтаря: громадянська війна (Шахта пачками продає гравців на болота). Зараз - підтримка терористів набуває нового забарвлення.
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+2
-2
Romerik (YNWA)
13.10.2023 в 22:46
Аби ляпнутьПри чому тут гравці шахтаря? Чувак мусульманин. Ти чекав від нього, що він Ізраїль підтримає? Плюс таке могло статися в будь якій команді. Ельнені тобі в допомогу. Але ляпнути треба)) Єдине в чому він неправий, що виставив це в інтернет. Але йому простимо, він тупий футбольор, який не подумав, що це не самий кращий час підтримки палестини, коли вони геноцид євреїв на днях зробили.
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+1
-1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.10.2023 в 21:44
Сюр..
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0
0

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