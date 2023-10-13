Россия нанесла ракетный удар по зданию соцзащиты в Покровске: известно о 23 раненых, один человек погиб
Очередной теракт россиян
facebook.com/don.gunp
Сегодня россияне нанесли удар по объектам социальной инфраструктуры в Покровске Донецкой области. Одна из ракет попала в здание социальной защиты, где находились более 50 человек.
Об этом в телеграме сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз.
"Сегодня в Покровске россияне нанесли удар по объектам социальной инфраструктуры. В частности, одна из ракет попала в здание городского управления социальной защиты населения посреди рабочего дня. В здании находились более 50 сотрудников и посетители", - говорится в сообщении.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
На данный момент известно о 23 раненых, один человек погиб.
Среди раненых - 9 работниц управления социальной защиты населения и 2 посетительницы, в возрасте от 32 до 68 лет.
Чуть позже донецкие полицейские обнародовали видео первых минут после утреннего обстрела здания.
На видео с бодикамеры видно, что часть здания обвалилась, и под завалами находились люди.
Популярное сейчас
- Месут Озил выложил пост с хештегом #освободитеПалестину и флагом страны
- Шахтер: Наш игрок действительно не вернулся в Украину. У нас нет информации, в каком направлении он исчез
- Журналист назвал российский клуб, куда может перейти игрок-беглец из Шахтера
- Почти пятьсот единиц живой силы. Генштаб ВСУ раскрыл данные российских потерь за последние сутки
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО