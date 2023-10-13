Россия нанесла ракетный удар по зданию соцзащиты в Покровске: известно о 23 раненых, один человек погиб

Сегодня россияне нанесли удар по объектам социальной инфраструктуры в Покровске Донецкой области. Одна из ракет попала в здание социальной защиты, где находились более 50 человек.

Об этом в телеграме сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз.

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"Сегодня в Покровске россияне нанесли удар по объектам социальной инфраструктуры. В частности, одна из ракет попала в здание городского управления социальной защиты населения посреди рабочего дня. В здании находились более 50 сотрудников и посетители", - говорится в сообщении.

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На данный момент известно о 23 раненых, один человек погиб.

Среди раненых - 9 работниц управления социальной защиты населения и 2 посетительницы, в возрасте от 32 до 68 лет.

Чуть позже донецкие полицейские обнародовали видео первых минут после утреннего обстрела здания.

На видео с бодикамеры видно, что часть здания обвалилась, и под завалами находились люди.