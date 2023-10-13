Украинские воины сбили российский штурмовик Су-25 – Генштаб
Минус еще одна машина у врага
t.me/ua_dshv
Силы обороны Украины за последние сутки уничтожили российский штурмовик Су-25. Где конкретно был уничтожен вражеский самолет, не уточняется.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и моста противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нашими защитниками также был уничтожен и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя денно и нощно при прямой видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.
Популярное сейчас
- "Сотни тысяч граждан пытаются избежать мобилизации", - Минобороны планирует урегулировать вопрос
- Ребров: Когда-то имя Тимощука было большим в футболе. Но сейчас этого имени уже нет
- Эден Азар. Трагичный конец последнего футбольного гедониста
- Михайличенко: На последнем конгрессе УЕФА в Португалии я видел отношение почти всех участников к российской делегации
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО