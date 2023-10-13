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Украинские воины сбили российский штурмовик Су-25 – Генштаб

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Минус еще одна машина у врага

Украинские воины сбили российский штурмовик Су-25 – Генштаб

t.me/ua_dshv

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Силы обороны Украины за последние сутки уничтожили российский штурмовик Су-25. Где конкретно был уничтожен вражеский самолет, не уточняется.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и моста противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нашими защитниками также был уничтожен и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя денно и нощно при прямой видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

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В статье: война с россией
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