Белый дом: За последние недели Северная Корея предоставила России более 1000 контейнеров военных грузов
Об этом заявил Джон Кирби
фото из свободных источников
Северная Корея предоставила России более тысячи контейнеров с военной техникой и боеприпасами для войны в Украине.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби, сообщает The Hill.
"Наша информация свидетельствует о том, что за последние недели Северная Корея предоставила России более 1000 контейнеров военной техники и боеприпасов", – рассказал Кирби.
Белый дом опубликовал снимки, показывающие перемещение этих контейнеров из КНДР в Россию.
"Мы осуждаем КНДР за предоставление России этой военной техники", - заявил Кирби, добавив, что Белый дом будет следить за ситуацией и продолжать разоблачать подобные соглашения с оружием.
"Это расширяющееся военное партнерство между КНДР и Россией, включая любую передачу технологий из России в КНДР, подрывает региональную стабильность и глобальный режим нераспространения", - резюмировал он.
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