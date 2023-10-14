Белый дом: За последние недели Северная Корея предоставила России более 1000 контейнеров военных грузов

Северная Корея предоставила России более тысячи контейнеров с военной техникой и боеприпасами для войны в Украине.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби, сообщает The Hill.

"Наша информация свидетельствует о том, что за последние недели Северная Корея предоставила России более 1000 контейнеров военной техники и боеприпасов", – рассказал Кирби.

Белый дом опубликовал снимки, показывающие перемещение этих контейнеров из КНДР в Россию.

"Мы осуждаем КНДР за предоставление России этой военной техники", - заявил Кирби, добавив, что Белый дом будет следить за ситуацией и продолжать разоблачать подобные соглашения с оружием.

"Это расширяющееся военное партнерство между КНДР и Россией, включая любую передачу технологий из России в КНДР, подрывает региональную стабильность и глобальный режим нераспространения", - резюмировал он.