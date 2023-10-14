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Белый дом: За последние недели Северная Корея предоставила России более 1000 контейнеров военных грузов

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Об этом заявил Джон Кирби

Белый дом: За последние недели Северная Корея предоставила России более 1000 контейнеров военных грузов

фото из свободных источников

Новина українською

Северная Корея предоставила России более тысячи контейнеров с военной техникой и боеприпасами для войны в Украине.

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Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби, сообщает The Hill.

"Наша информация свидетельствует о том, что за последние недели Северная Корея предоставила России более 1000 контейнеров военной техники и боеприпасов", – рассказал Кирби.

Белый дом опубликовал снимки, показывающие перемещение этих контейнеров из КНДР в Россию.

"Мы осуждаем КНДР за предоставление России этой военной техники", - заявил Кирби, добавив, что Белый дом будет следить за ситуацией и продолжать разоблачать подобные соглашения с оружием.

"Это расширяющееся военное партнерство между КНДР и Россией, включая любую передачу технологий из России в КНДР, подрывает региональную стабильность и глобальный режим нераспространения", - резюмировал он.

Белый дом: За последние недели Северная Корея предоставила России более 1000 контейнеров военных грузов - изображение 1
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В статье: Джон Кирби война с россией
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