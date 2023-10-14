Шевченко - про гольф: Это стало такой болезнью, что я женился на поле для гольфа
А предложила поиграть в гольф жена
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко рассказал о своем увлечении гольфом.
"Я – поклонник гольфа, который открыл для себя во время отпуска с женой. Именно она предложила мне играть в гольф.
Это стало такой болезнью, что позже я женился на поле для гольфа, лунка номер 14. Это была небольшая, но очень особенная церемония", - сказал Шевченко.
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Источник:Tuttomercatoweb
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