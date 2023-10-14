Шевченко - про гольф: Это стало такой болезнью, что я женился на поле для гольфа

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко рассказал о своем увлечении гольфом.

"Я – поклонник гольфа, который открыл для себя во время отпуска с женой. Именно она предложила мне играть в гольф.

Это стало такой болезнью, что позже я женился на поле для гольфа, лунка номер 14. Это была небольшая, но очень особенная церемония", - сказал Шевченко.