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Шевченко - про гольф: Это стало такой болезнью, что я женился на поле для гольфа

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А предложила поиграть в гольф жена

Шевченко - про гольф: Это стало такой болезнью, что я женился на поле для гольфа

Getty Images/Global Images Ukraine

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Легенда украинского футбола Андрей Шевченко рассказал о своем увлечении гольфом.

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"Я – поклонник гольфа, который открыл для себя во время отпуска с женой. Именно она предложила мне играть в гольф.

Это стало такой болезнью, что позже я женился на поле для гольфа, лунка номер 14. Это была небольшая, но очень особенная церемония", - сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко
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Источник:
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