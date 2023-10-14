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Пропавший игрок Шахтера, жребий ¼ Кубка, апдейт по травмам в сборной. Главные новости за 13 октября

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Пропавший игрок Шахтера, жребий ¼ Кубка, апдейт по травмам в сборной. Главные новости за 13 октября

shakhtar.com

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Игрок Шахтера исчез после матча Юношеской лиги УЕФА. Есть информация, что он сбежал в РФ

Загадочный инцидент произошел после матча Юношеской лиги УЕФА между "Антверпеном" и "Шахтером". На борту самолета, на котором команда горняков должна была вернуться в Украину, не оказалось 19-летнего хавбека Александра Роспутько. Накануне он договорился с "Шахтером" о новом контракте.

Футболист удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Есть информация, что он сбежал в Россию. "Шахтер" подтвердил факт невозвращения Роспутько в Украину, но у клуба нет информации, где именно сейчас находится Александр.

Компания ProStar, которая представляла интересы игрока-беглеца, прекратила сотрудничество с Роспутько. Между тем питерская "Звезда" успела откреститься от игрока "Шахтера" (отметим, что российский клуб тренирует Геннадий Зубов). Якобы Роспутько попросил в РФ "политическое убежище". Федецкий назвал Александра "безмозглым долб****ом", который променял юношескую ЛЧ на третий дивизион РФ.

Сон – лучший игрок сентября в АПЛ. Постекоглу – лучший тренер

Сон Хын Мин стал лучшим игроком АПЛ в сентябре. Форвард "Тоттенхэма" забил 6 голов в 4 матчах месяца и помог команде выиграть три из них. Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу признан лучшим менеджером в АПЛ в сентябре. Австралийский специалист взял приз второй месяц подряд. Он стал первым в истории лиги, кому это удалось в первые два месяца работы на Туманном Альбионе. "Шпоры" идут на первом месте в АПЛ с 20 очками после 8 туров.

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Кривцов не сыграет с Северной Македонией из-за травмы, Попов вернулся в общую группу

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов получил травму и не сможет сыграть в матче отбора Евро-2024 против Северной Македонии. Об этом заявил главный тренер украинской команды Сергей Ребров. По словам тренера, Кривцов получил повреждение еще в Америке в матчах за "Интер Майами" и пока не успел восстановиться. Футболист после матча с Северной Македонией покинет расположение национальной команды. При этом коуч заявил, что вернулся в общую группу центрбек "Динамо" Денис Попов, который уже залечил травму. Михаил Мудрик также в обойме и полностью готов к матчу.

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

В пятницу, 13 октября, состоялась выездная процедура жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины сезона-2023/24, в которой приняли участие 8 команд, пробившихся в эту стадию турнира. Хозяева поля указаны первыми: перволиговая "Виктория" получила в соперники "Шахтер", "Оболонь" сыграет с "Ворсклой", "Полесье" примет "Александрию", а "Черноморец" – "Зарю". Базовая дата матчей 1/4 финала Кубка Украины – 1 ноября.

Было сыграно 7 поединков отбора на ЕВРО, три сборные уже оформили билеты в Германию

Сборные Франции, Португалии и Бельгии стали первыми сборными, которые квалифицировались на Евро-2024. Все 3 команды пока ни разу не проиграли в квалификации. Франция обыграла Нидерланды Рональда Кумана (2:1). Португалия одолела Словакию (3:2), Бельгия с таким же счетом победила Австрию.

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