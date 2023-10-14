Около тысячи ликвидированных россиян. Генштаб обновил данные о потерях оккупантов на войне
Также уничтожены 88 единиц техники
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии на войне.
За прошедшие сутки украинским защитникам удалось ликвидировать 970 противников. Также Силы обороны уничтожили 88 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 286 890 (+970) человек,
- танков ‒ 4940 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 9337 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 6833 (+26) ед,
- РСЗО – 811 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 547 (+1) ед,
- самолетов – 317 (+1) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5265 (+1),
- крылатых ракет ‒ 1531 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9225 (+22) ед,
- специальной техники – 971 (+4).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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