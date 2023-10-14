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Около тысячи ликвидированных россиян. Генштаб обновил данные о потерях оккупантов на войне

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Также уничтожены 88 единиц техники

Около тысячи ликвидированных россиян. Генштаб обновил данные о потерях оккупантов на войне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии на войне.

За прошедшие сутки украинским защитникам удалось ликвидировать 970 противников. Также Силы обороны уничтожили 88 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 286 890 (+970) человек,
  • танков ‒ 4940 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 9337 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 6833 (+26) ед,
  • РСЗО – 811 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 547 (+1) ед,
  • самолетов – 317 (+1) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5265 (+1),
  • крылатых ракет ‒ 1531 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9225 (+22) ед,
  • специальной техники – 971 (+4).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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