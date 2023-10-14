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Шевченко: К сожалению, война в Украине продолжается, момент критический

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Андрей Николаевич продолжает говорить о важных вещах

Шевченко: К сожалению, война в Украине продолжается, момент критический

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший главный тренер и футболист сборной Украины Андрей Шевченко на неспортивном фестивале в итальянском городе Тренто обратился к общественности.

“К сожалению, война продолжается, момент критический. Украинский народ не кажется, потому что наша страна – это наша жизнь, наше будущее. Ты нам нужен, западный мир. Спорт может помочь, футбол обладает огромной силой объединять людей. В Украине спорт делает многое сейчас, и еще многое будет делать в будущем.

Есть разрушенные города, пустые города. Но понемногу люди возвращаются, и я хочу помочь этим людям. Я видел разрушенный бомбами стадион возле моего города, несмотря ни на что там играли дети.

Идея отстроить тот стадион – это способ помочь людям и детям. Спорт – это момент отвлечения, развлечения, способ забыть о войне.

К сожалению, цифры пугают, потому что многие дети были депортированы из Украины, некоторые убиты и более 3000 ранены. Некоторые даже изнасилованы. Моя работа – помочь и сделать что-то для них. Меняя вещи и жизнь многих украинских детей”, - сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко война с россией
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