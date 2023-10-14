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"Величайший румынский тренер". Луческу посетил свою бывшую команду

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(1 голосов)

Луческу посетил Бухарест

"Величайший румынский тренер". Луческу посетил свою бывшую команду

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UA-Футбол
Новина українською

Сейчас проходят матчи отбора на Евро 2024, а это значит, что у клубных тренеров есть возможность выезжать в разные страны. Так и поступил Мирча Луческу и отправился на свою родину в Бухарест.

Во время своего времяпровождения в Румынии тренер киевского "Динамо" побывал на базе футбольного клуба "Рапид" Бухарест. Напомним, что в 1997-1998 и 1999-2000 Мирча Луческу выступал их тренером, в первом сезона Луческу и "железнодорожники" выиграли свой первый трофей в Кубке Румынии.

На данный момент "Рапид" занимает третье место в чемпионате Румынии.

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В статье: Мирча Луческу Рапид (Бухарест)
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Комментарии (1)
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LEVgcUqs (Чернігів)
14.10.2023 в 10:50
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