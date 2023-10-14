Россияне хотят оккупировать Донецкую область до конца года – глава ГВА
Авдеевку стирают с лица земли
Авдіївка, фото: Олег Пальчик
Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире Украинского радио рассказал о ситуации в городе и Донецкой области в целом. Россияне продолжают давить на этом направлении, ведь у них есть четкая цель
“Они поставили очередную дату выхода на административные границы Донецкой области. Теперь это 31 декабря. То есть, до конца года им поставлена задача выйти на админграницы Донецкой области.
Они понимают: если взять высоту Авдеевки, то дальше им будет проще дойти до Покровска, и так далее. Поэтому Авдеевка для них очень важна”, - сказал Барабаш.
Глава ГВА добавил, что "Авдеевку просто стирают с лица земли".
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