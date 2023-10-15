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Урожайный день на артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

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Более трех десятков артиллерийских систем были уничтожены

Урожайный день на артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян на захватнической войне.

За прошедшие сутки украинские Силы обороны ликвидировали 880 противников. Кроме этого, они уничтожили 101 единицу техники, в том числе 33 артиллерийские системы.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 287770 (+880) человек,
  • танков ‒ 4948 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 9362 (+25) ед,
  • артиллерийских систем – 6866 (+33) ед,
  • РСЗО – 813 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 547 (+0) ед,
  • самолетов – 317 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5269 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 1531 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9249 (+24) ед,
  • специальной техники – 976 (+5).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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