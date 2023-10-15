Урожайный день на артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
Более трех десятков артиллерийских систем были уничтожены
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян на захватнической войне.
За прошедшие сутки украинские Силы обороны ликвидировали 880 противников. Кроме этого, они уничтожили 101 единицу техники, в том числе 33 артиллерийские системы.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 287770 (+880) человек,
- танков ‒ 4948 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 9362 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 6866 (+33) ед,
- РСЗО – 813 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 547 (+0) ед,
- самолетов – 317 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5269 (+4),
- крылатых ракет ‒ 1531 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9249 (+24) ед,
- специальной техники – 976 (+5).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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