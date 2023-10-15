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Россияне ночью запустили около 40 снарядов по Никопольскому району

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Многострадальная Никопольщина

Россияне ночью запустили около 40 снарядов по Никопольскому району

Сергій Лисак в Телеграмі

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В ночь с 14 на 15 октября российские оккупанты обстреляли Никопольскую общину. Захватчики атаковали Марганецкую общину и город Никополь около 40 снарядами. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

“Из-за обстрелов в Никополе загорелся частный дом. Спасатели обуздали огонь. Еще восемь домов и одно хозяйственное сооружение повреждены. Задело и линию электропередач, микроавтобус и 10 солнечных панелей.

Обследование атакуемых территорий продолжается. Но главное, что люди целые.

Также в небе над областью был замечен вражеский беспилотник. Наши защитники уничтожили его. Спасибо им за работу!”, - написал Лысак в своем Telegram-канале.

Россияне ночью запустили около 40 снарядов по Никопольскому району - изображение 1
Россияне ночью запустили около 40 снарядов по Никопольскому району - изображение 2
Россияне ночью запустили около 40 снарядов по Никопольскому району - изображение 3
Россияне ночью запустили около 40 снарядов по Никопольскому району - изображение 4

Отметим, что несколько дней назад – 11 октября – россияне ракетой попали в гимназию в Никополе. Из-за атаки тогда погибли четыре человека. В целом на текущей неделе оккупанты обстреливали Никопольскую общину почти каждый день.

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В статье: Никополь Сергей Лысак
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