Россияне ночью запустили около 40 снарядов по Никопольскому району
Многострадальная Никопольщина
Сергій Лисак в Телеграмі
В ночь с 14 на 15 октября российские оккупанты обстреляли Никопольскую общину. Захватчики атаковали Марганецкую общину и город Никополь около 40 снарядами. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
“Из-за обстрелов в Никополе загорелся частный дом. Спасатели обуздали огонь. Еще восемь домов и одно хозяйственное сооружение повреждены. Задело и линию электропередач, микроавтобус и 10 солнечных панелей.
Обследование атакуемых территорий продолжается. Но главное, что люди целые.
Также в небе над областью был замечен вражеский беспилотник. Наши защитники уничтожили его. Спасибо им за работу!”, - написал Лысак в своем Telegram-канале.
Отметим, что несколько дней назад – 11 октября – россияне ракетой попали в гимназию в Никополе. Из-за атаки тогда погибли четыре человека. В целом на текущей неделе оккупанты обстреливали Никопольскую общину почти каждый день.
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