СБУ дронами атаковали цели в Белгородской области - источник

Служба безопасности в ночь на 15 октября удачно атаковала электрическую подстанцию в Белгородской области, к которой были подключены военные объекты РФ.

Ночью российское минобороны рассказало, якобы уничтожило 27 беспилотников над Россией.

Между тем появилось видео удачной атаки на электрическую подстанцию в поселке Красная Яруга. По данным спецслужбы, именно к ней в том числе были подключены военные объекты оккупантов. На видео видно, как БПЛА отработали по цели.

Собеседник в спецсслужбе добавил, что своей работой СБУ демонстрирует россиянам блэкаут в ответ на многочисленные обстрелы энергоинфраструктуры с их стороны, и "это реальность, которая уже стоит у них на пороге".