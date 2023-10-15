СБУ дронами атаковали цели в Белгородской области - источник
Появилось видео удачной атаки на электрическую подстанцию
Zelenskiy Official
Служба безопасности в ночь на 15 октября удачно атаковала электрическую подстанцию в Белгородской области, к которой были подключены военные объекты РФ.
Ночью российское минобороны рассказало, якобы уничтожило 27 беспилотников над Россией.
Между тем появилось видео удачной атаки на электрическую подстанцию в поселке Красная Яруга. По данным спецслужбы, именно к ней в том числе были подключены военные объекты оккупантов. На видео видно, как БПЛА отработали по цели.
Собеседник в спецсслужбе добавил, что своей работой СБУ демонстрирует россиянам блэкаут в ответ на многочисленные обстрелы энергоинфраструктуры с их стороны, и "это реальность, которая уже стоит у них на пороге".
СБУ влаштувала черговий блекаут російським загарбникам. Удар дронів по електричній підстанції Красна Яруга pic.twitter.com/rg96AFPdPs— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 15, 2023
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