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СБУ дронами атаковали цели в Белгородской области - источник

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Появилось видео удачной атаки на электрическую подстанцию

СБУ дронами атаковали цели в Белгородской области - источник

Zelenskiy Official

UA-Футбол
Новина українською

Служба безопасности в ночь на 15 октября удачно атаковала электрическую подстанцию в Белгородской области, к которой были подключены военные объекты РФ.

Ночью российское минобороны рассказало, якобы уничтожило 27 беспилотников над Россией.

Между тем появилось видео удачной атаки на электрическую подстанцию в поселке Красная Яруга. По данным спецслужбы, именно к ней в том числе были подключены военные объекты оккупантов. На видео видно, как БПЛА отработали по цели.

Собеседник в спецсслужбе добавил, что своей работой СБУ демонстрирует россиянам блэкаут в ответ на многочисленные обстрелы энергоинфраструктуры с их стороны, и "это реальность, которая уже стоит у них на пороге".

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В статье: война с россией
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Источник:
pravda

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