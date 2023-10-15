Украина берет в аренду системы противовоздушной обороны, чтобы усилить защиту в холодный период
Украина просит у союзников системы ПВО только на зиму на фоне возможных атак России
Zelenskiy Official
Украина берет в аренду системы противовоздушной обороны, чтобы усилить защиту в холодный период. Однако страны, которые предоставляют такую услугу, не раскрывают.
Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Такая практика у нас уже есть. Понятно, что каждая страна прежде всего заботится о собственной защите. Никто свое ПВО просто так нам не отдаст. Почему так долго поставляют ПВО, почему дозировано? Потому что нет ее столько в мире, чтобы нам ее отдать", - сказал он.
Спикер добавил, что противовоздушная оборона имеет большое значение, особенно в отопительный период. Речь идет не только о самих установках, но и о боекомплектах, ракетах.
Игнат подчеркнул, что не будет раскрывать страны, которые предоставили или предоставят Украине системы ПВО в аренду.
"Давайте не будем озвучивать, с какими странами. Эта информация чувствительная, особенно наши партнеры не хотели, чтобы мы озвучивали", - добавил спикер.
Стоит отметить, украинская власть отмечает, что противовоздушная оборона остается приоритетом военной помощи от партнеров и союзников. В частности, ПВО стала также темой переговоров во время заседания "Раштайна". Как сообщил президент Владимир Зеленский, в этом вопросе есть определенные положительные новости.
Также Зеленский отмечал, что энергетический террор России этой зимой может быть в еще больших масштабах. По словам главы государства, Украина просит у некоторых союзников системы ПВО только на зиму на фоне возможных атак России.
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