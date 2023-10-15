Украина берет в аренду системы противовоздушной обороны, чтобы усилить защиту в холодный период. Однако страны, которые предоставляют такую услугу, не раскрывают.

Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Такая практика у нас уже есть. Понятно, что каждая страна прежде всего заботится о собственной защите. Никто свое ПВО просто так нам не отдаст. Почему так долго поставляют ПВО, почему дозировано? Потому что нет ее столько в мире, чтобы нам ее отдать", - сказал он.

Спикер добавил, что противовоздушная оборона имеет большое значение, особенно в отопительный период. Речь идет не только о самих установках, но и о боекомплектах, ракетах.

Игнат подчеркнул, что не будет раскрывать страны, которые предоставили или предоставят Украине системы ПВО в аренду.

"Давайте не будем озвучивать, с какими странами. Эта информация чувствительная, особенно наши партнеры не хотели, чтобы мы озвучивали", - добавил спикер.



Стоит отметить, украинская власть отмечает, что противовоздушная оборона остается приоритетом военной помощи от партнеров и союзников. В частности, ПВО стала также темой переговоров во время заседания "Раштайна". Как сообщил президент Владимир Зеленский, в этом вопросе есть определенные положительные новости.

Также Зеленский отмечал, что энергетический террор России этой зимой может быть в еще больших масштабах. По словам главы государства, Украина просит у некоторых союзников системы ПВО только на зиму на фоне возможных атак России.