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Новый пакет военной помощи для Украины и Израиля превысит 2 млрд долларов - Белый дом

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Байден проведет переговоры с Конгрессом США по одобрению этого пакета

Новый пакет военной помощи для Украины и Израиля превысит 2 млрд долларов - Белый дом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новый пакет вооружений для Израиля и Украины будет значительно больше, чем 2 млрд долларов. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Reuters.

По его словам, на этой неделе президент США Джо Байден проведет интенсивные переговоры с Конгрессом США относительно необходимости одобрения этого пакета.

В связи с тем, что республиканцы пытаются избрать спикера Палаты представителей США после того, как почти две недели назад сторонники жесткой линии партии сместили Кевина Маккарти, принятие законопроектов откладывается.

Байден рассматривает бюджетный запрос, объединяющий помощь Израилю, Украине и, возможно, Тайваню, чтобы повысить шансы на его утверждение на фоне призывов некоторых республиканцев урезать средства для Киева.

Отвечая на вопрос, будет ли запрос на 2 млрд долларов, Салливан заявил:

"Ну, цифра будет значительно выше этой, но, как я уже сказал, она, безусловно, будет включать необходимое военное оборудование для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для помощи Израилю в его борьбе с террористической угрозой".


Недавно США объявили о выделении Украине пакета военной помощи в 200 млн долларов.

Кроме этого, администрация президента США Джо Байден рассматривает возможность использования грантовой программы Госдепартамента для отправки дополнительной военной помощи Украине на фоне проблем с финансированием от Конгресса.

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В статье: война с россией
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Источник:
reuters

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