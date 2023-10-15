В Секторе Газа заблокированы почти 260 украинцев - Зеленский
Вечернее обращение президента
president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Секторе Газа находятся почти 260 украинцев, дипломаты работают вместе с партнерами для их эвакуации.
"Украинские дипломаты, разведка, силы безопасности продолжают работать для помощи нашим гражданам, которые оказались на Ближнем Востоке - в Израиле и на территории Сектора Газа.
Продолжается эвакуация украинцев из Израиля. Уже более 200 человек вывезли в Румынию - в основном, женщины и дети, готовятся новые рейсы.
Известно о почти 260 наших людей, которые сейчас находятся в Секторе Газа. Сейчас выезд оттуда заблокирован для граждан всех стран, но мы работаем с партнерами, чтобы эвакуировать наших граждан", - Владимир Зеленский.
Зеленский заверил, что украинские дипломаты готовы помочь каждому гражданину, который в этом нуждается.
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