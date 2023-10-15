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В Секторе Газа заблокированы почти 260 украинцев - Зеленский

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В Секторе Газа заблокированы почти 260 украинцев - Зеленский

president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский заявил, что в Секторе Газа находятся почти 260 украинцев, дипломаты работают вместе с партнерами для их эвакуации.

"Украинские дипломаты, разведка, силы безопасности продолжают работать для помощи нашим гражданам, которые оказались на Ближнем Востоке - в Израиле и на территории Сектора Газа.

Продолжается эвакуация украинцев из Израиля. Уже более 200 человек вывезли в Румынию - в основном, женщины и дети, готовятся новые рейсы.

Известно о почти 260 наших людей, которые сейчас находятся в Секторе Газа. Сейчас выезд оттуда заблокирован для граждан всех стран, но мы работаем с партнерами, чтобы эвакуировать наших граждан", - Владимир Зеленский.

Зеленский заверил, что украинские дипломаты готовы помочь каждому гражданину, который в этом нуждается.

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В статье: война с россией
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Источник:
pravda

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