В Секторе Газа заблокированы почти 260 украинцев - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Секторе Газа находятся почти 260 украинцев, дипломаты работают вместе с партнерами для их эвакуации.

"Украинские дипломаты, разведка, силы безопасности продолжают работать для помощи нашим гражданам, которые оказались на Ближнем Востоке - в Израиле и на территории Сектора Газа.

Продолжается эвакуация украинцев из Израиля. Уже более 200 человек вывезли в Румынию - в основном, женщины и дети, готовятся новые рейсы.

Известно о почти 260 наших людей, которые сейчас находятся в Секторе Газа. Сейчас выезд оттуда заблокирован для граждан всех стран, но мы работаем с партнерами, чтобы эвакуировать наших граждан", - Владимир Зеленский.