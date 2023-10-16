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Новые участники чемпионата Европы, очередная неудача Польши. Главные новости за 15 октября

Общие новости
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А также уменьшение состава сборной Украины и контакт Шахтера с Роспутько

Новые участники чемпионата Европы, очередная неудача Польши. Главные новости за 15 октября

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 15 октября

Испания и Шотландия будут играть на чемпионате Европы

Единственный гол Гави позволил Испании победить на выезде сборную Норвегию (1:0). Благодаря этой победе Испания не только гарантировала себе выход на чемпионат Европы, но и сделала это для Шотландии. Норвегия с Холандом и Эдегором не сможет подняться выше третьего места.

Уэльс победил Хорватию, Турция пробилась на Евро

Хорватия проиграла во втором матче подряд, уступив Уэльсу, еще одному своему прямому конкуренту за выход из группы (2:1). На два гола Уилсона Хорватия ответила только мячом Пашалича. Победа Уэльса помогла Турции – команда Винченцо Монтеллы разгромила Латвию, и уже не сдвинется с первой двойки.

Польша в очередной раз теряет очки

Польша снова не смогла победить Молдову в своей группе. На стадионе Народовый в Варшаве Польша с новым тренером уступала Молдове 0:1 по ходу встречи, и смогла отыграть лишь один гол (1:1). Чехия в своей игре дожала Фарерские острова (1:0) и опередила Польшу на одно очко, сыграв на матч меньше. Лидирует в квинтете E Албания.

Кривцов и Малиновский покинули расположение сборной

Состав сборной Украины перед матчем с Мальтой уменьшился на двух игроков. Как сообщает пресс-служба УАФ, с командой в Мальту не отправились Сергей Кривцов, у которого мышечное повреждение бедра, и Руслан Малиновский, который получил в матче с Северной Македонией свое третье предупреждение.

Шахтер связался с Роспутько после его побега и поговорил с футболистом

Журналист Владимир Зверов рассказал детали побега защитника юношеской команды "Шахтера" Александра Роспутько. "После того, как "Шахтер" прибыл в Украину, Роспутько вышел на контакт с представителями "горняков" и поговорил с ними. Они ему четко дали понять, мол, "Что ты делаешь?". Он транзитом через Стамбул, насколько я понимаю, полетел на Россию и только после разговора с "Шахтером" до него начало доходить, что он натворил", – сказал Зверов.

Один из лидеров молодежки Англии не сыграет с Украиной U-21

Атакующий хавбек "Челси" Коул Палмер получил небольшое повреждение в игре с Сербией (9:1), поэтому вернулся в расположение лондонского клуба и не сыграет с Украиной. Матч отбора к молодежному Евро между Украиной и Англией состоится в понедельник в 19:30.

Павелко проиграл суд журналисту, который обвинял его в коррупции

Отстраненный от обязанностей глава УАФ Андрей Павелко проиграл суд журналисту Константину Андриюку. Об этом стало известно из решения Деснянского районного суда города Киева. В соответствующем документе говорится, что суд принял решение отказать Андрею Павелко и УАФ в удовлетворении иска об опровержении недостоверной информации.

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