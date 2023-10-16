Новые участники чемпионата Европы, очередная неудача Польши. Главные новости за 15 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 15 октября

Единственный гол Гави позволил Испании победить на выезде сборную Норвегию (1:0). Благодаря этой победе Испания не только гарантировала себе выход на чемпионат Европы, но и сделала это для Шотландии. Норвегия с Холандом и Эдегором не сможет подняться выше третьего места.

Хорватия проиграла во втором матче подряд, уступив Уэльсу, еще одному своему прямому конкуренту за выход из группы (2:1). На два гола Уилсона Хорватия ответила только мячом Пашалича. Победа Уэльса помогла Турции – команда Винченцо Монтеллы разгромила Латвию, и уже не сдвинется с первой двойки.

Польша снова не смогла победить Молдову в своей группе. На стадионе Народовый в Варшаве Польша с новым тренером уступала Молдове 0:1 по ходу встречи, и смогла отыграть лишь один гол (1:1). Чехия в своей игре дожала Фарерские острова (1:0) и опередила Польшу на одно очко, сыграв на матч меньше. Лидирует в квинтете E Албания.

Состав сборной Украины перед матчем с Мальтой уменьшился на двух игроков. Как сообщает пресс-служба УАФ, с командой в Мальту не отправились Сергей Кривцов, у которого мышечное повреждение бедра, и Руслан Малиновский, который получил в матче с Северной Македонией свое третье предупреждение.

Журналист Владимир Зверов рассказал детали побега защитника юношеской команды "Шахтера" Александра Роспутько. "После того, как "Шахтер" прибыл в Украину, Роспутько вышел на контакт с представителями "горняков" и поговорил с ними. Они ему четко дали понять, мол, "Что ты делаешь?". Он транзитом через Стамбул, насколько я понимаю, полетел на Россию и только после разговора с "Шахтером" до него начало доходить, что он натворил", – сказал Зверов.

Атакующий хавбек "Челси" Коул Палмер получил небольшое повреждение в игре с Сербией (9:1), поэтому вернулся в расположение лондонского клуба и не сыграет с Украиной. Матч отбора к молодежному Евро между Украиной и Англией состоится в понедельник в 19:30.

Отстраненный от обязанностей глава УАФ Андрей Павелко проиграл суд журналисту Константину Андриюку. Об этом стало известно из решения Деснянского районного суда города Киева. В соответствующем документе говорится, что суд принял решение отказать Андрею Павелко и УАФ в удовлетворении иска об опровержении недостоверной информации.