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Среди уничтоженной техники за минувшие сутки: самолет и вертолет. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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За воскресенье было ликвидировано еще 860 оккупантов

Среди уничтоженной техники за минувшие сутки: самолет и вертолет. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генштаб

UA-Футбол
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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 16.10.23.
За воскресенье, 15 октября, было ликвидировано еще 860 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 288630 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 125 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 44 единицы артиллерийских систем и 17 танков. ВСУ удалось уничтожить самолет и вертолет.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4965 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин - 9385 (+23) ед,
  • артиллерийских систем - 6910 (+44) ед,
  • РСЗО - 814 (+1) ед,
  • средства ПВО - 547 (0) ед,
  • самолетов - 318 (+1) ед,
  • вертолетов - 317 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5280 (+11) ед,
  • крылатые ракеты - 1531 (0) ед,
  • корабли / катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9271 (+22) ед,
  • специальная техника - 981 (+5) ед.
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В статье: война с россией
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