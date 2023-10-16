Среди уничтоженной техники за минувшие сутки: самолет и вертолет. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
За воскресенье было ликвидировано еще 860 оккупантов
Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 16.10.23.
За воскресенье, 15 октября, было ликвидировано еще 860 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 288630 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 125 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 44 единицы артиллерийских систем и 17 танков. ВСУ удалось уничтожить самолет и вертолет.
Потери россиян в технике:
- танков - 4965 (+17) ед,
- боевых бронированных машин - 9385 (+23) ед,
- артиллерийских систем - 6910 (+44) ед,
- РСЗО - 814 (+1) ед,
- средства ПВО - 547 (0) ед,
- самолетов - 318 (+1) ед,
- вертолетов - 317 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5280 (+11) ед,
- крылатые ракеты - 1531 (0) ед,
- корабли / катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9271 (+22) ед,
- специальная техника - 981 (+5) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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