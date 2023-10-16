Среди уничтоженной техники за минувшие сутки: самолет и вертолет. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 16.10.23.

За воскресенье, 15 октября, было ликвидировано еще 860 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 288630 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 125 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 44 единицы артиллерийских систем и 17 танков. ВСУ удалось уничтожить самолет и вертолет.

Потери россиян в технике:

танков - 4965 (+17) ед,

боевых бронированных машин - 9385 (+23) ед,

артиллерийских систем - 6910 (+44) ед,

РСЗО - 814 (+1) ед,

средства ПВО - 547 (0) ед,

самолетов - 318 (+1) ед,

вертолетов - 317 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5280 (+11) ед,

крылатые ракеты - 1531 (0) ед,

корабли / катера - 20 (0) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9271 (+22) ед,

специальная техника - 981 (+5) ед.