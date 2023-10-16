17-летний украинец Максимум Перчук выиграл серебро на турнире в Сплине по фехтованию
Отличный результат в исполнении украинца
Фото: nffu.org.ua
Украинский Максим Перчук выиграл второе место в турнире FENCING STELITE Series на "Кубок Святого Дуджа".
В общей сложности более 100 участников из 28 стран приняли участие в соревнованиях.
17-летний киевлянин выиграл сначала все пять битв в группе, а затем столько же в раунде прямого распоряжения, в частности, в полуфинале, он победил бронзового призера последнего чемпионата мира в команде - венесуэльца Франциско Лимардо, старше, чем он на 19 лет (15:11).
Перчук был остановлен только в финале — итальянцем Даниэлем де Мола (13:15).
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