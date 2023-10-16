Ночью РФ ударила по Украине дронами и ракетами. Известно сколько целей сбила ПВО
Ракеты атаковали северные и восточные регионы Украины, шахеты противник направил в разных направлениях, в частности на запад
Генштаб
Так, ночью 16 октября российские оккупанты атаковали Украину с нескольких направлений, применив баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники.
"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожено две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.
Особенности атаки
Всего зафиксировано применение одной баллистической ракеты "Искандер М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".
Авиационные ракеты атаковали северные и восточные регионы Украины, шахеты противник направил в разных направлениях, в частности на запад.
Обстрел Украины
Ночью в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Зафиксированы полеты ракет и атака дронов. В частности, ПВО работала в Хмельницком, где сообщалось о взрывах во время тревоги. Кроме этого, во время ночного обстрела Полтавской области пострадали трое местных, в том числе ребенок.
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