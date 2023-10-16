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Ночью РФ ударила по Украине дронами и ракетами. Известно сколько целей сбила ПВО

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Ракеты атаковали северные и восточные регионы Украины, шахеты противник направил в разных направлениях, в частности на запад

Ночью РФ ударила по Украине дронами и ракетами. Известно сколько целей сбила ПВО

Генштаб

UA-Футбол
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Так, ночью 16 октября российские оккупанты атаковали Украину с нескольких направлений, применив баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожено две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Особенности атаки

Всего зафиксировано применение одной баллистической ракеты "Искандер М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Авиационные ракеты атаковали северные и восточные регионы Украины, шахеты противник направил в разных направлениях, в частности на запад.

Обстрел Украины

Ночью в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Зафиксированы полеты ракет и атака дронов. В частности, ПВО работала в Хмельницком, где сообщалось о взрывах во время тревоги. Кроме этого, во время ночного обстрела Полтавской области пострадали трое местных, в том числе ребенок.

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В статье: война с россией
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Источник:
rbc

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