Ночью РФ ударила по Украине дронами и ракетами. Известно сколько целей сбила ПВО

Так, ночью 16 октября российские оккупанты атаковали Украину с нескольких направлений, применив баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожено две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Особенности атаки

Всего зафиксировано применение одной баллистической ракеты "Искандер М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Авиационные ракеты атаковали северные и восточные регионы Украины, шахеты противник направил в разных направлениях, в частности на запад.

Обстрел Украины

Ночью в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Зафиксированы полеты ракет и атака дронов. В частности, ПВО работала в Хмельницком, где сообщалось о взрывах во время тревоги. Кроме этого, во время ночного обстрела Полтавской области пострадали трое местных, в том числе ребенок.