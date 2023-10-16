Рейтинг WTA. Цуренко поднялась на 9 строчек, Стародубцева вошла в топ-200

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга в одиночном разряде. Первое место рейтинга занимает Арина Соболенко, на втором месте располагается представительница Польши Ига Швёнтек, тройку замыкает американская теннисистка Кори Гауфф.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась на 25-й строчке. В свою очередь Ангелина Калинина (+1) и Леся Цуренко (+9) улучшили свои позиции и теперь занимают 27 и 34 место соответственно.

Немного ухудшились результаты Марты Костюк, Екатерины Байндл, Даяны Ястремской, Дарья Снигур и Катарины Завацкой, которые потеряли по несколько строчек в рейтинге. Хорошую игру продемонстрировали Юлия Стародубцева и Екатерина Володько, которые поднялись в таблице на 27 и 12 мест соответственно.

Рейтинг WTA

1(1). Арина Соболенко (-) – 9381 очков.

2(2). Ига Швентек (Польша) – 8545.

3(3). Кори Гауфф (США) – 6455.

4(4). Джессика Пегула (США) – 6050.

5(5). Елена Рыбакина (Казахстан) – 5870.

6 (6). Мария Саккари (Греция) – 4475.

7(7). Онс Жабер (Тунис) – 4195.

8(8). Маркета Вондроушева – 3839.

9 (9). Королина Мухова (Чехия) – 3663.

10 (10). Каролин Гарсия (Франция) – 3450.

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25. Элина Свитолина – 1809.

27. Ангелина Калинина – 1677.

34. Леся Цуренко – 1340.

40. Марта Костюк – 1265.

86. Екатерина Байндл – 803.

103. Даяна Ястремская – 695.

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